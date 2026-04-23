Στην αρχαία πόλη Λαοδίκεια ανακαλύφθηκε το άγαλμα της Αθηνάς.

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη ανακοίνωσε η Τουρκία: ένα μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς, ύψους περίπου δύο μέτρων, ήρθε στο «φως», στην αρχαία πόλη Λαοδίκεια, στο Παμούκαλε.

Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ανακοίνωσε την ανακάλυψη στα social media, τονίζοντας τη σημασία των ανασκαφών και των εργασιών αποκατάστασης που γίνονται στην περιοχή.

«Κάναμε άλλη μία σημαντική ανακάλυψη στη Λαοδίκεια. Ένα ακόμα τεχνούργημα ανακαλύφθηκε στην αρχαία πόλη», έγραψε στην ανάρτηση ο Ερσόι, για το άγαλμα της Αθηνάς, που ανακαλύφθηκε στις 31 Μαρτίου.

Το άγαλμα, που είναι από λευκό μάρμαρο, βρέθηκε μπρούμυτα, ανάμεσα σε ερείπια, κατά τις ανασκαφές στο Δυτικό Θέατρο της Λαοδίκειας, το οποίο χρονολογείται από τον 2ο αιώνα π.Χ.

Εντοπίστηκε μπρούμυτα, ανάμεσα σε ερείπια στον εξωτερικό τοίχο του θεάτρου. Το κεφάλι του αγάλματος δεν έχει βρεθεί ακόμα. Το άγαλμα απεικονίζει όρθια την Αθηνά, με πέπλο και στο στήθος φέρει αιγίδα με την κεφαλή Μέδουσας και φίδια. Οι πτυχώσεις του υφάσματος και η φυσικότητα υποδεικνύουν υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα, επισημαίνει το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού. Η πλάτη του αγάλματος είναι τραχιά, κάτι που συνδέεται με την τοποθέτησή του ανάμεσα σε κίονες αλλά θεωρείται έργο δεξιοτέχνη γλύπτη, συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Η σκηνή του Δυτικού Θεάτρου έχει τριώροφη αρχιτεκτονική, με 16 κίονες σε κάθε επίπεδο. Γλυπτά που απεικόνιζαν θεότητες, ηγεμόνες και σκηνές από τα ομηρικά έπη είχαν τοποθετηθεί ανάμεσα σε αυτούς τους κίονες, πολλά από τα οποία έχουν ανακαλυφθεί στις ανασκαφές που έγιναν το χρονικό διάστημα 2024-2025.

«Αυτή η κατασκευή, η οποία χρησίμευσε ως σκηνικό για τα έπη του Ομήρου, αποκαλύπτει ότι ήταν επίσης κέντρο πολιτιστικής αφήγησης στην αρχαιότητα ενώ το έργο, που αντανακλά το κλασικό ύφος της περιόδου του Αυγούστου, ξεχωρίζει για την υψηλή καλλιτεχνική του ποιότητα», ανέφερε ακόμα στην ανάρτηση ο Ερσόι.