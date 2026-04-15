Η Δέσποινα Μοιραράκη μίλησε για την πώληση του ακριβότερου χαλιού στην Ελλάδα.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό» βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου, η Δέσποινα Μοιραράκη, η οποία παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Μεταξύ άλλων, η επιχειρηματίας, μίλησε για την ακριβότερη πώληση χαλιού που έχει πραγματοποιήσει στην Ελλάδα, έναντι των 180.000 ευρώ.

Όπως εξήγησε επρόκειτο για ειδική παραγγελία που ήρθε από την Περσία και κοσμεί το σπίτι ενός εφοπλιστή στη Θεσσαλονίκη.

«Το πιο ακριβό χαλί που έχω πουλήσει ποτέ στην Ελλάδα ήταν αξίας 180.000 ευρώ. Το πήρε ένας εφοπλιστής για το σπίτι του. Αυτό ήταν ένα χαλί, το οποίο ήρθε αποκλειστικά για εκείνον από την Περσία, ολομέταξο, το οποίο για να το βρω, δεν ξέρω τι έκανα. Το έψαχνε και αυτός σε όλον τον κόσμο».

Μιλώντας για το συγκεκριμένο χαλί, τόνισε ότι είναι μοναδικό στον κόσμο, ολομέταξο και μεγάλο σε μέγεθος, που για να κατασκευαστεί χρειάστηκαν περίπου 8 χρόνια εργασίας: «ο χαλί αυτό πήγε στη Θεσσαλονίκη, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι 8 μέτρα μήκος, με 5 μέτρα πλάτος. Ολομέταξο και double knotted. Για να κατασκευαστεί, θέλει τουλάχιστον 8 με 10 χρόνια. Ένα στον κόσμο υπάρχει και το έχει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhtm1hcbjgi1?integrationId=40599y14juihe6ly}