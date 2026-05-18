Προς πώληση τίθονται πλήρη λειτουργικά αντίγραφα του Μηχανισμού των Αντικυθήρων.

Μια παγκόσμια επιστημονική κληρονομιά «ζωντανεύει» μέσα από ένα μοναδικό, χειροποίητο, πλήρως λειτουργικό αντίγραφο που διατίθεται αποκλειστικά από το πωλητήριο του Μουσείου Κοτσανά - Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας.

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, η πρώτη υπολογιστική μηχανή στην ιστορία της ανθρωπότητας, σχεδιάστηκε τον 2ο αιώνα π.Χ. για να προβλέπει με ακρίβεια αστρονομικά και ημερολογιακά φαινόμενα. Ένα τεχνολογικό επίτευγμα απαράμιλλης πολυπλοκότητας, που αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο επιστημονικής γνώσης των αρχαίων Ελλήνων.



Ανακαλύφθηκε το 1900 από σφουγγαράδες στο περίφημο Ναυάγιο των Αντικυθήρων και χρονολογείται περίπου στο 120 π.Χ. Η σύλληψη και η λειτουργία του αποδίδονται στο ευρύτερο επιστημονικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε από ιδιοφυΐες όπως ο Αρχιμήδης, ο Ίππαρχος και ο Ποσειδώνιος.

Σήμερα, για πρώτη φορά, το κοινό μπορεί να αποκτήσει ένα πλήρως λειτουργικό αντίγραφο του Μηχανισμού.Όχι απλώς ένα εκθεσιακό αντικείμενο — αλλά έναν μηχανισμό που λειτουργεί, επιδεικνύει στην πράξη τις αστρονομικές του ενδείξεις και μεταφέρει 2.000 χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας στο παρόν.

Πρόκειται για ένα συλλεκτικό αντικείμενο υψηλής αισθητικής και επιστημονικής ακρίβειας, ιδανικό για:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εταιρικά δώρα υψηλού κύρους

Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα

Συλλέκτες και λάτρεις της επιστήμης

Προσωπικά δώρα με διαχρονική αξία

Στο πωλητήριο του Μουσείου και στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ανακαλύψουν μοναδικά χειροποίητα αντίγραφα αρχαίων ελληνικών εφευρέσεων που συνδυάζουν ιστορία, τέχνη και καινοτομία.