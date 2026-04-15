Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», παραχώρησε δηλώσεις η Έλλη Κοκκίνου, κατά τη διάρκεια των οποίων αναφέρθηκε τόσο στην επαγγελματική της πορεία όσο και στην Άννα Βίσση.

Η ερμηνεύτρια, αποκάλυψε ότι το συμβόλαιο που διατηρεί με τον ΑΝΤ1, για το τηλεπαιχνίδι «Don’t Forget The Lyrics», λήγει το καλοκαίρι, ωστόσο δεν γνωρίζει το αν θα συνεχιστεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

«Δεν γνωρίζω αν το παιχνίδι θα προβληθεί και του χρόνου. Είναι λίγο νωρίς. Είμαστε υπό συζητήσεις. Είναι πέντε επεισόδια που δεν έχουν προβληθεί ακόμα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα. Δεν έχω ιδέα αν θα με δείτε με άλλο τηλεπαιχνίδι».

Σε ό,τι αφορά την Άννα Βίσση και τα νέα της επαγγελματικά βήματα, η ερμηνεύτρια επέλεξε να μην σχολιάσει, ωστόσο ευχήθηκε στη συνάδελφό της «καλή επιτυχία» για ό,τι ετοιμάζει: «Δεν θα σχολιάσω τίποτα που δεν με αφορά. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου, δεν είναι αυτή η θέση μου και δεν μου αρέσει. Εγώ εύχομαι στην Άννα καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει, θα σκίσει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhthkpopua6p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπενθυμίζεται, ότι τις τελευταίες εβδομάδες, η Άννα Βίσση, βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Συγκεκριμένα, πριν από λίγε ημέρες ολοκληρώθηκε η συνεργασία της με το Hotel Ερμού, ίδρυσε δική της δισκογραφική εταιρεία σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα, ενώ λέγεται, ότι η φιλία της με την Χριστίνα Πολίτη έχει διακοπεί.