Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη από το ταξίδι της.

Στην Αίγυπτο βρέθηκε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη για διακοπές, επιστρέφοντας για λίγο στον τόπο όπου γεννήθηκε με σκοπό να ξεκουραστεί και να απολαύσει τα αξιοθέατα του τόπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ερμηνεύτρια, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1954 και ήρθε στην Ελλάδα στα πρώτα της παιδικά χρόνια.

Έτσι, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, επέλεξε να έρθει σε επαφή με τις καθημερινές δραστηριότητες των ντόπιων, ενώ επισκέφθηκε ορισμένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα, ασχολήθηκε με την κεραμική και απήλαυσε τις ξέγνοιαστες στιγμές των διακοπών της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, περιέγραψε το ταξίδι της βήμα – βήμα, ενώ κλείνοντας σημείωσε χαρακτηριστικά: «Σε λίγες μέρες η συνέχεια … Φιλιά - εδώ 38-40c. Λίγη ξεγνοιασιά - απαραίτητη….».

