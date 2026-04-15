Η ανάρτηση της Μαρίζας Κωχ από το νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο φαίνεται πως βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Μαρίζα Κωχ, η οποία θέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους για την κατάσταση της υγείας της.

Μέσα από σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, έκανε γνωστό ότι έχει υποστεί ράγισμα στον κόκκυγα της ραχοκοκαλιάς με αποτέλεσμα να είναι καθηλωμένη σε κρεβάτι.

Στην δημοσίευσή της, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αγαπημένοι μου, Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης στη ζωή μας. Πέρα από το γενικό κακό, βιώνουμε ο καθένας και μια προσωπική μικρή ή μεγάλη ιστορία που μας πληγώνει και αυτή με τον τρόπο της.

Σας γράφω καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικού τμήματος νοσοκομείου με αφορμή ένα ράγισμα στον κόκκυγα της ραχοκοκαλιάς μου. Παρηγοριά το γαλάζιο αυτής της φωτογραφίας που έχω απέναντί μου. Αυτός είναι ο λόγος που αναβάλαμε για το φθινόπωρο με τον αγαπημένο μου Δήμο Αβδελιώδη την παρουσίαση με τον κύκλο τραγουδιών πάνω στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, παράσταση που ανακοινώθηκε στην πασχαλινή έκδοση της εφημερίδας «Καθημερινή».

Ελπίζουμε το φθινόπωρο να μας βρει όλους σε καλύτερη κατάσταση και να βάλει ο Θεός το χέρι του να βρούμε όλοι μια καλύτερη περπατησιά, έναν πιο ειρηνικό κόσμο σε όλη την ανθρωπότητα».