Απίστευτος ήταν ο τελευταίος γύρος του σημερινού «Chase».

Αναπάντεχη ήταν η εξέλιξη του σημερινού επεισοδίου «The Chase», με τους τρεις παίκτες να έρχονται αντιμέτωποι με το «Σούπερ Αγόρι» και να τον… «κατασπαράζουν».

Το απόγευμα της Τετάρτης 15 Απριλίου λοιπόν, η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχτηκε στο πλατό τον Θωμά, τον Δάνο και τον Γρηγόρη οι οποίοι κατάφεραν να συνεργαστούν με απόλυτη αρμονία και να κερδίσουν τόσο τις εντυπώσεις, όσο και το έπαθλο των 8.400 ευρώ.

Οι τρεις παίκτες, κατάφεραν να απαντήσουν σωστά σε 14 ερωτήσεις, κάνοντας το έργο του Chaser ακόμη πιο δύσκολο.

Από την πλευρά του, το «Σούπερ Αγόρι», φάνηκε να έκπληκτος με τις επιδόσεις των αντιπάλων του, ενώ κατάφερε να απαντήσει μόλις 7 ερωτήσεις σωστά.

Στο τέλος, παρά τους πανηγυρισμούς της Μαρίας Μπεκατώρου, ο ίδιος αρκέστηκε σε ένα απλό χειροκρότημα, κάνοντας εμφανές ότι δεν περίμενε αυτή την έκβαση του παιχνιδιού.

