Άναυδη έμεινε η Μαρία Μπεκατώρου με ερώτηση του «The Chase».

Μία ερώτηση στο αποψινό «The Chase» ήταν αρκετή για να προκαλέσει απορίες και ερωτηματικά στην Μαρία Μπεκατώρου.

Η ερώτηση που προκάλεσε αναταραχή αφορούσε το τρεντ του TikTok «6 – 7» που τους τελευταίους μήνες έχει κατακτήσει το διαδίκτυο, με την παρουσιάστρια να μην γνωρίζει την ερμηνεία του ή την ύπαρξή του.

«Ποιο από τα παρακάτω έχει κατακλύσει το TikTok και ανακηρύχτηκε λέξη της χρονιάς 2025 από το Dictionary.com, παρότι δεν ήταν καν λέξη», ήταν η ερώτηση με το «6 – 7» να είναι η σωστή απάντηση.

Η παρουσιάστρια εμφανώς απορημένη, στράφηκε προς τον Chaser ρωτώντας τον: «Τι είναι αυτό παιδί μου; Χορευτικό; Τι μου κουνάς έτσι τα χέρια;».

Το «Σούπερ Αγόρι», από την πλευρά του, προσπάθησε να της εξηγήσει ότι απ’ όσο γνωρίζει δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σημασία πίσω από τη φράση ή την κίνηση των χεριών.