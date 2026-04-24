Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τοποθετήθηκε για το περιστατικό με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η προσωπική αποκάλυψη για το ραδιόφωνο.

Τη δική του οπτική θέλησε να μοιραστεί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αναφορικά με την κόντρα που έχει ξεσπάσει με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Οι δύο παρουσιαστές τις δύο προηγούμενες ημέρες ήρθαν σε ρήξη μεταξύ τους, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να αφήνει αιχμές on air για τα νούμερα ακροαματικότητας που σημειώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Δημήτρη Ουγγαρέζου.

Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως η κόντρα δημιουργήθηκε λόγω παρεξήγησης και των όσων – λανθασμένα – μεταφέρθηκαν στον Γρηγόρη Αρναούτογλου όσο βρισκόταν στον αέρα.

Το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου, η Φαίη Σκορδά πήρε το λόγο ανοίγοντας τη συζήτηση αποκαλύπτοντας: «Πολλές φορές δημιουργούνται κάποιες εντάσεις ή κάποιος μπορεί να πει για μένα κάτι, για τον Άρη, και ο Άρης είναι πολύ στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες. Τι γίνεται ρε παιδιά; Εγώ τι φταίω; Είχαμε πει δεν θα ασχοληθούμε. Και να πούμε ότι, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της εκπομπής προχθές μόλις συζητήσαμε και είπαμε ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε κάποιες δηλώσεις για τον Δημήτρη, του λέω: «Δημήτρη μου;»… Και σου στέλνανε μηνύματα, θα το πω, μου επιτρέπεις; Του λέω: «Δημήτρη μου, δεν ξέρω ποιος σου στέλνει μήνυμα, αλλά πες τους ότι δεν είναι φίλοι αυτοί. Ότι δεν πρέπει να σε…». Και αυτή είναι η θέση μου. Ότι δεν πρέπει να σε μπριζώνουν. Δες κάτι μόνος σου για να βγάλεις τα συμπεράσματα, γιατί πολλές φορές μας μεταφέρουν πράγματα, σε φουντώνουν και δεν ισχύει. Και από κει και πέρα, μην ασχοληθείς σε παρακαλώ πολύ. Μην δίνεις συνέχεια…».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, θέλησε να αποσαφηνίσει την κατάσταση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία εκτεταμένη παρεξήγηση που έφερε τις έντονες αντιδράσεις των παρουσιαστών:

«Παίξαμε τις δηλώσεις του Γρηγόρη στην εκπομπή, ο οποίος μάλιστα μου είχε στείλει και χαιρετίσματα. Και είπα, και το εννοώ όλα όσα είπα. Είπα καλά γιατί τον υπολήπτομαι, τον σέβομαι επαγγελματικά. Προσωπικά δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν κάνουμε παρέα. Δεν έχει σημασία, επαγγελματικά μιλάμε εδώ. Ναι, αλλά εγώ δεν λέω τη γνώμη μου με βάση το τι λέει ο άλλος για μένα. Γενικά το ξέρετε αυτό. Ούτε αν είναι φίλος μου, ούτε αν είναι εχθρός μου. Σας θυμίζω το περιστατικό με τον Τσιμιτσέλη. Αν νιώσω κάτι, αν πιστεύω κάτι… το επιχειρηματολογώ. Θεωρώ τα καλύτερα για τον Γρηγόρη. Αν δεν παραδεχόμουν τον Γρηγόρη και την 30χρονη πορεία του, θα ήμουν κομπλεξικός. Δεν συνέβη λοιπόν αυτό».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στα όσα είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον ίδιο, σχολίασε τη σημασία που έχει η εκπομπή του στο ραδιόφωνο στη ζωή του: «Ξαφνικά λοιπόν, βλέπω αυτά που είπε. Πολύ σκληρά πράγματα. Ειδικά για κάτι που αγαπώ πολύ, το ξέρει και ο Ανδρέας τώρα, μεταξύ σοβαρού και αστείου έχουμε αντιπαρατεθεί, για πλάκα, για την εκπομπή, πώς για το ραδιόφωνο, το Μάπες Show. Το κάνω 19 χρόνια και το αγαπώ πολύ γιατί με έχει βγάλει από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Από σκοτάδια. Δηλαδή θα ήμουν αλκοολικός αν δεν είχα αυτή την εκπομπή. Το ξέρει και η Κατερίνα αυτό. Βρίσε το σόι μου! Μη μου βρίζεις το ραδιόφωνο».

Και στη συνέχεια εξήγησε: «Τέλος πάντων. Προχωράμε. Κατάλαβα αμέσως τι έγινε, και εγώ ξέρω τι είχα πει, και το άφησα. Κάναμε λίγη πλάκα χθες, αλλά ήρεμη πλάκα. Όχι τίποτα φοβερό. Και το αφήσαμε. Βλέπω όμως ότι διάφορες παρέες τηλεοπτικά αναρωτιούνται «Τι είπε ο Ουγγαρέζος; και τι είπε ο Ουγγαρέζος και τσαντίστηκε τόσο πολύ ο Γρηγόρης; Και γιατί ο Γρηγόρης τόσο πολύ τον έβρισε;»... Είπε σκληρά πράγματα. Δεν με έβρισε με βρισιές, είπε σκληρά πράγματα. Ο Γρηγόρης δεν το κάνει αυτό. Γι’ αυτό και πιστεύω… δεν έχω καταλάβει γιατί το έκανε…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di17eu9au9f5?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι το έκανε ή επειδή τον είχαν μπριζώσει ή μπορεί κάτι να είχα πει παλιά, και να τον έχει πειράξει, και το έβγαλε εκεί. Αλλά όχι, γιατί οι δηλώσεις αυτές…».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην δική του αντίδραση υποστηρίζοντας: «Τέλος πάντων, να τελειώσω λίγο τι έκανα. Έκανα το μόνο που έκανα, γιατί πραγματικά δεν ήθελα και δεν θέλω να αντιπαρατεθώ, ήταν να ανεβάσω όλα τα μηνύματα που ήταν υποστηρικτικά στο Μαπες Show. Δεν έκανα repost κανένα μήνυμα που έβριζε τον Γρηγόρη γιατί δεν ήθελα να δώσω, να βάλω νερό σε αυτόν τον μύλο. Σήμερα λοιπόν, όταν είδα ότι όλοι αναρωτιούνται «Μα τι έκανε ο Ουγγαρέζος;», κάποιοι δε προέβησαν και σε διάφορες εικασίες ότι αμφισβήτησα λέει την καριέρα του, τον κορόιδεψα. Λέω, θα σταματήσει εδώ αυτό… Πήρα την άδεια από το ραδιόφωνο, γιατί δεν κάνω εγώ κουμάντο στο My Radio και έπαιξα το ηχητικό του τι είπα. Προφανώς δεν είπα τίποτα, και προφανώς μετέφεραν στον Γρηγόρη βλακείες, διάφοροι επιτήδειοι αυλοκόλακες. Και έγινε όλο αυτό που με στενοχώρησε, και τον Γρηγόρη θεωρώ ότι τον ζημίωσε».

Κλείνοντας μάλιστα εξήγησε ότι μεταξύ τους δεν υπάρχει κόντρα, αλλά είναι αποτέλεσμα μίας εκτεταμένης παρεξήγησης: «Δεν έχω τίποτα με τον Γρηγόρη, είναι μία παρεξήγηση από όσα του είπαν… Εγώ δεν έχω πρόβλημα να μαλώνω. Με τον Γρηγόρη, δεν θέλω!».