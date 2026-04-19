Τι ανέφερε για το διάστημα που συνεργάζονταν.

«Θυμάμαι ανθρώπους να πανικοβάλλονται, να τρέχουν σαν τρελοί», περιέγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τη συνεργασία της με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της σχολίασαν σήμερα στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» το επεισόδιο του Moments, στο οποίο ήταν καλεσμένος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Η παρουσιάστρια, μάλιστα, θυμήθηκε τη δική της συνεργασία με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον «Όμορφο Κόσμο».

«Ο Γρηγόρης ανήκει στην κατηγορία του άστρου, στην κατηγορία του ανθρώπου που σπάει το γυαλί, τον νιώθεις δικό σου άνθρωπο. Αυτό είναι χάρισμα που το έχουν λίγοι άνθρωποι», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Τον θυμάμαι με τον γερανό στον “Όμορφο Κόσμο”. Η κάμερα από πάνω, εγώ φορούσα ένα ντεκολτέ και του έλεγα τι είναι αυτό το πλάνο; Ήθελε πάντα να ξεκινάμε έτσι. Είναι πονοκέφαλος για τους συνεργάτες», πρόσθεσε.

