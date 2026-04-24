Όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, επηρεάζονται τα δρομολόγια στα τμήματα Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη-Έδεσσα-Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Θεσσαλονίκη.

Σε τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων λόγω τεχνικών εργασιών στη σιδηροδρομική υποδομή που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, καθώς και περιορισμών στην κυκλοφορία προχωρά η Hellenic Train.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, αναστέλλονται τα παρακάτω δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στα τμήματα Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη-Έδεσσα-Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Θεσσαλονίκη, ως εξής:

Το Σάββατο 25.04.2026

Λάρισα-Θεσσαλονίκη, 2590 (17:30), 2592 (19:35) και 2594 (22:00)

Θεσσαλονίκη-Λάρισα, 2591 (17:30), 2593 (19:45) και 2595 (21:50)

Έδεσσα-Θεσσαλονίκη, 1734 (15:55) και 1736 (21:10)

Θεσσαλονίκη-Έδεσσα, 1733 (11:25) και 1735 (19:10)

Θεσσαλονίκη-Σέρρες, 1634 (15:00)

Σέρρες-Θεσσαλονίκη,1635 (18:30)

Την Κυριακή 26.04.2026

Δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο στα τμήματα Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Θεσσαλονίκη (Προαστιακός), Θεσσαλονίκη-Έδεσσα-Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Σέρρες -Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity 50, 51, 56 και 57 θα κυκλοφορήσουν κανονικά.

Τη Δευτέρα 27.04.2026

Θεσσαλονίκη-Λάρισα, 1591 (05:00)

Λάρισα-Θεσσαλονίκη, 1590 (05:15 )

Θεσσαλονίκη-Έδεσσα, 1731 (05:10)

Έδεσσα-Θεσσαλονίκη, 1732 (07:25)

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στα συγκεκριμένα τμήματα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train.