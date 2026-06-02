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Με λεωφορεία πραγματοποιείται η μετακίνηση των επιβατών.

Διακοπή στη σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα του προαστιακού Άνω Λιόσια - Ασπρόπυργος έχει πραγματοποιηθεί από τις 20:25, εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1329 (Κιάτο - Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Ασπροπύργου, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2301 (Κιάτο - Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Κορίνθου και η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2300 (Πειραιάς - Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό 'Ανω Λιοσίων.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο - Πειραιάς - Κιάτο.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» επισημαίνεται στην ενημέρωση της εταιρείας.

Οι επιβάτες των δρομολογίων 1329 (Κιάτο - Πειραιάς), 2300 (Πειραιάς - Κιάτο), 2301 (Κιάτο - Πειραιάς) και 2302 (Πειραιάς - Κιάτο) θα μεταφερθούν στους τελικούς τους προορισμούς με λεωφορεία της Hellenic Train.