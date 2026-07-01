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Οι δύο φωτιές ξέσπασαν με διαφορά 25 λεπτών.

Υπό έλεγχο είναι τα δύο μέτωπα φωτιάς που εκδηλώθηκαν στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Τετάρτης (01/07).

Για την κατάσβεσή τους κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

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Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν με διαφορά 25 λεπτών κυρίως μέσα σε ρέματα με πυκνή βλάστηση, γεγονός που δυσκόλεψε το έργο κατάσβεσης.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της ΔΑΕΕ προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.