Δεν άντεξε στα βαριά της τραύματα η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα

Πέθανε η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου και το ιατρικό ανακοινωθέν «σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας.

Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50μμ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στους οικείους της».

Με δεύτερη ανακοίνωση το υπουργείο σημειώνει για τους τραυματίες: «Σήμερα, 1-7-2026 και από ώρα 5:53π.μ. έως και 6:44π.μ., προσήλθαν με την συνδρομή του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ πολίτες μετά από αναφερόμενη εμπρηστική επίθεση στην πυλωτή της οικοδομής που διαμένουν.

Η κα Νέστoρα Αφροδίτη, αντιμετωπίσθηκε αρχικά στο ΤΕΠ όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα και βρόγχο φωνής. Η ασθενής νοσηλεύεται στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ σε σταθερή κατάσταση.

Ο κ. Νέστoρας Παναγιώτης, αντιμετωπίσθηκε στο ΤΕΠ, με συμπτώματα έντονης δύσπνοιας, βήχα και οξύ άλγος στο λάρυγγα. Η κατάστασή του είναι μέτριας βαρύτητας με ήπιο οίδημα φωνητικών χορδών λόγω εισπνοής καπνού, χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Πνευμονολογικό Τμήμα. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία και σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιπλέον δύο πολίτες η κα Ε.Π. και ο κ. Γ.Π., ένοικοι της ίδιας πολυκατοικίας, αντιμετωπίσθηκαν επίσης στο ΤΕΠ, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από Πνευμονολόγους και αναμένεται να λάβουν άμεσα εξιτήριο από το Πνευμονολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας.

Οι ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες του Νοσοκομείου μας παραμένουν σε εγρήγορση και συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση των ανωτέρω ασθενών».

Δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων.

Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας.

Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά.