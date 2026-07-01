Το μήνυμα του Κωνσταντίνου Τασούλα για τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

Δήλωση για τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τις επιθέσεις όχι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον και «θανάσιμες, δολοφονικές», επισημαίνοντας ότι η απώλεια της Βάγιας Νέστορα αποτελεί ένα τραγικό γεγονός.

«Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα αυτής της νέας τρομοκρατικής ενέργειας, η οποία προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το γεγονός πως οι επιθέσεις στράφηκαν κατά πολιτικών προσώπων δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι η πολιτική βία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, προειδοποιώντας πως δεν πρέπει να επιτραπεί να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να προκαλεί τραυματισμούς, να απειλεί πολίτες και να υπονομεύει τη δημοκρατική ομαλότητα της χώρας.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι διωκτικές αρχές και η Δικαιοσύνη θα κινηθούν με αποτελεσματικότητα και αυστηρότητα, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες για την επίθεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ολοκλήρωσε τη δήλωσή του εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα, στην οικογένεια και στους οικείους της Βάγιας Νέστορα, για την άδικη απώλειά της.

Το μήνυμα του Κωνσταντίνου Τασούλα

«Οι εμπρηστικές επιθέσεις νωρίς σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές. Είναι πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές.

Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Η πολιτική ιδιότητα των στόχων αυτού του τριπλού εγκληματικού χτυπήματος δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει την δημοκρατική πολιτική ομαλότητα.

Οι διωκτικές αρχές και η δικαιοσύνη με αποτελεσματικότητα και αυστηρότητα είμαι βέβαιος πως θα πράξουν το καθήκον τους. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα, στην οικογένεια και στους οικείους της Βάγιας Νέστορα που χάθηκε τόσο άδικα»