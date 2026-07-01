Σε εξέλιξη η επιχείρηση για την ανάσυρσή του.

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες εντοπισμού ενός άνδρα, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί το βράδυ της Τετάρτης (01/07) στο Φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Τις Αρχές ενημέρωσε ένα άτομο που βρισκόταν μαζί, το οποίο έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του συμβάντος είναι συγκεχυμένες, καθώς οι δύο άνδρες έκαναν κάποια υπαίθρια δραστηριότητα, με άλλες αναφορές να κάνουν λόγο για ράφτινγκ και άλλες για αναρρίχηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η επιχείρηση για την ανάσυρση του άνδρα που βρέθηκε αναίσθητος είναι σε εξέλιξη. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες, με την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μία ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και drone.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2072405149327450272}