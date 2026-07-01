Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο.

Σοβαρές ζημιές καταγράφονται στο Αχλαδοχώρι του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες, μετά την έντονη χαλαζόπτωση και τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξαν την περιοχή το μεσημέρι της Τετάρτης (01/07), προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες αλλά και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο, που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, άφησε πίσω του εικόνες πλήρους καταστροφής, με τους παραγωγούς να κάνουν λόγο για πρωτοφανή ένταση και έκταση ζημιών στις καλλιέργειές τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και ρεπορτάζ της ΕΡΤ, έχουν πληγεί σχεδόν ολοκληρωτικά καλλιέργειες όπως μήλα, καρύδια, πατάτες, κρεμμύδια, κεράσια, καλαμπόκι, σιτηρά, αμπέλια, ηλιόσπορος και τριφύλλια. Σε πολλές περιπτώσεις, η ζημιά αγγίζει ακόμη και το 100% της παραγωγής.

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Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε επίσης προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με οχήματα να ακινητοποιούνται λόγω λάσπης σε σημεία κοντά στο Καπνόφυτο.

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Κάτοικοι και αγρότες της περιοχής περιγράφουν μια πρωτοφανή κατάσταση, τονίζοντας ότι η σφοδρότητα του φαινομένου, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, δεν άφησε περιθώριο προστασίας για τις καλλιέργειες.

Ο πρώην αντιδήμαρχος και αγρότης Βασίλης Τσαφλίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε την κατάσταση «ολοκληρωτική καταστροφή», απευθύνοντας έκκληση για άμεση παρέμβαση του ΕΛΓΑ και της Πολιτείας για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των παραγωγών.

Η αγωνία στους τοπικούς αγρότες είναι έντονη, καθώς οι πρώτες αυτοψίες δείχνουν ότι οι απώλειες στην παραγωγή σε αρκετές περιπτώσεις είναι καθολικές, δημιουργώντας σοβαρό πλήγμα στο εισόδημα της περιοχής.