Οι έρευνες για τον εντοπισμό του είναι σε εξέλιξη.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (01/07) στο φαράγγι του Τρύφου στη Βόνιτσα στην Αιτωλοακαρνανία, όταν έγινε κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 για ατύχημα κατά τη διάρκεια rafting.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο αγνοείται, ενώ το άτομο που τραυματίστηκε ειδοποίησε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ. Για την ενίσχυση της επιχείρησης έχει ζητηθεί και η συνδρομή της ΕΜΑΚ, καθώς οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή καθιστούν αναγκαία την παρουσία εξειδικευμένων διασωστών.

Η επιχείρηση στο σημείο συνεχίζεται ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.