Αναλυτικά η ανακοίνωση.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα ασκεί το ΚΚΕ, σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, μετά τον θάνατο δύο κατοίκων και τον τραυματισμό πολιτών.

Το ΚΚΕ κάνει λόγο για «καταστροφική πυρκαγιά» και υποστηρίζει ότι η τραγωδία αναδεικνύει, κατά την άποψή του, διαχρονικές ελλείψεις στην πρόληψη και στην πυροπροστασία, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στη σημερινή κυβέρνηση όσο και στις προηγούμενες.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση των δασικών και πυροσβεστικών υπηρεσιών. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η υποστελέχωση, οι ελλείψεις σε εξοπλισμό και υποδομές, αλλά και η απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού πρόληψης έχουν συμβάλει στην έκταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα στις μεγάλες πυρκαγιές.

Παράλληλα, απορρίπτει την επίκληση των ισχυρών ανέμων και της κλιματικής κρίσης ως επαρκών εξηγήσεων για τις καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από τις ευθύνες του κρατικού μηχανισμού και τον σχεδιασμό της αντιπυρικής προστασίας.

Αναλυτικά:

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«Η νέα καταστροφική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, που έχει οδηγήσει στον θάνατο δύο κατοίκων και στον τραυματισμό και τη διακομιδή τους σε νοσοκομεία τουλάχιστον δεκατρείς, αποκαλύπτει για ακόμη μια φορά τις τεράστιες ευθύνες του επιτελικά ανίκανου κράτους και της εγκληματικής πολιτικής που αντιμετωπίζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της λαϊκής περιουσίας και του φυσικού μας πλούτου ως «κόστος».

Η αποψίλωση των αρμόδιων δασικών και πυροσβεστικών υπηρεσιών από προσωπικό, οι μεγάλες ελλείψεις σε μέσα και υποδομές και, πάνω απ’ όλα, η ουσιαστική ανυπαρξία ολοκληρωμένης πρόληψης δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από τα μελτέμια και τη μόνιμη επίκληση της λεγόμενης "κλιματικής κρίσης".

Είναι τεράστιες οι ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων, καθώς είναι απαράδεκτο σε ένα νησί όπως η Σαλαμίνα, με πυκνές δασικές εκτάσεις, δεκάδες χιλιάδες μόνιμους κατοίκους και πολλαπλάσια κίνηση ήδη από τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού, να μην έχει αναβαθμιστεί το υπάρχον Πυροσβεστικό Κλιμάκιο σε πλήρως στελεχωμένο Πυροσβεστικό Σταθμό, με επαρκές μόνιμο προσωπικό, σύγχρονα οχήματα και όλα τα αναγκαία μέσα πυρόσβεσης και πρόληψης.

Οι κυβερνητικές δικαιολογίες καταρρέουν μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα: για άλλη μια χρονιά μετράμε ανθρώπινες ζωές χαμένες, ανάμεσά τους και πυροσβέστες, τις περιουσίες των κατοίκων και χιλιάδες στρέμματα δάσους καμένα.

Οι δυνάμεις του ΚΚΕ και τις ΚΝΕ από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει στην περιοχή, και βρίσκονται στο πλευρό των κατοίκων, συμβάλλοντας μαζί με εθελοντικές ομάδες όπου υπάρχει ανάγκη. Παρέμβαση στον Δήμαρχο Σαλαμίνας και στις αρμόδιες υπηρεσίες για τα επείγοντα μέτρα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς πραγματοποίησε η Διαμάντω Μανωλάκου, βουλευτής Β' Πειραιά του ΚΚΕ.

Η κυβέρνηση έχει ευθύνη εδώ και τώρα να κινητοποιήσει άμεσα όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις και μέσα, χωρίς καμία καθυστέρηση, για να προστατευτούν οι κάτοικοι, οι πυροσβέστες, τα σπίτια και οι λαϊκές περιουσίες, το φυσικό περιβάλλον, για να μην πλησιάσει η φωτιά στις εγκαταστάσεις καυσίμων που βρίσκονται δίπλα σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια. Άμεσα να παρθούν όλα τα μέτρα για την εξασφάλιση δωρεάν στέγασης και σίτισης όλων των κατοίκων που έχουν απομακρυνθεί από τον τόπο της φωτιάς.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του για το θάνατο των δυο συνανθρώπων μας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όσους έχουν τραυματιστεί.».