«Το εργατικό-λαϊκό κίνημα με τον αγώνα του χρειάζεται να αναδείξει τις αιτίες και να εξασφαλίσει την πραγματική καταδίκη των αιτιών και όλων των ενόχων για το έγκλημα», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΚΚΕ.

Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών σχολιάζει με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την ανάγκη κατάργησης του άρθρου 86 του Συντάγματος που αφορά την ποινική ευθύνη των υπουργών.

Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει «αυτονόητη» την παραπομπή Τριαντόπουλου και θεωρεί ότι «αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια», αναφερόμενο στις ευθύνες που αποδίδει στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών.

Παράλληλα, το ΚΚΕ κάνει λόγο για ευθύνες του «αστικού κράτους δικαίου», όπως αναφέρει, σχετικά με την ανάκριση, το κατηγορητήριο και τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Στην ανακοίνωση υποστηρίζει ότι υπάρχουν «ανεπαρκέστατη ανάκριση» και «ελλιπέστατο κατηγορητήριο», ενώ κάνει λόγο και για κατακερματισμό της υπόθεσης σε επιμέρους δίκες. Παράλληλα, σημειώνει την απουσία, όπως αναφέρει, οποιασδήποτε δίωξης πολιτικών προσώπων στην κύρια δίκη.

Το ΚΚΕ ασκεί παράλληλα κριτική στις προτάσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων για το συγκεκριμένο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι «με τον ένα ή τον άλλο τρόπο» δεν τάσσονται υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86.

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Στο τελευταίο μέρος της ανακοίνωσης, το ΚΚΕ συνδέει την υπόθεση των Τεμπών με τη συνολικότερη πολιτική που, όπως υποστηρίζει, εφαρμόζεται στον σιδηρόδρομο και ευρύτερα στην οικονομία.

Καλεί το εργατικό και λαϊκό κίνημα να αναδείξει τις αιτίες της τραγωδίας και να διεκδικήσει την «πραγματική καταδίκη των αιτιών και όλων των ενόχων για το έγκλημα».

Το ΚΚΕ καταλήγει υποστηρίζοντας ότι απαιτείται ενίσχυση του αγώνα απέναντι στο «εκμεταλλευτικό σύστημα», το οποίο δημιουργεί συνθήκες που οδηγούν σε νέες τραγωδίες με στόχο τη διασφάλιση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων.