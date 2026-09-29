Η εικόνα που έχει το Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με το βούλευμα είναι ότι στον Χρήστο Τριαντόπουλο αποδίδεται παράλειψη αποτροπής ενεργειών άλλων και όχι κάποια θετική ενέργεια.

«Η Κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη Δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας», αναφέρουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου σε Ειδικό Δικαστήριο, μετά από σχετικό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου.

«Όπως και να έχει, ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα δικαιωθεί. Συνεπώς το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις», συνεχίζουν οι ίδιες πηγές και επισημαίνουν πως η εικόνα που έχουν σχετικά με το βούλευμα αποδίδει παράλειψη αποτροπής ενεργειών άλλων και όχι κάποια θετική ενέργεια.