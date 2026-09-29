Ακόμη μία νοσηλεύτρια μιλά για μέθη στον τραγουδιστή. «Όταν έγινε το περιστατικό η γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά», ανέφερε στην κατάθεσή της

Αυτοβούλως εμφανίστηκε στον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει η 53χρονη νοσηλεύτρια η οποία εργαζόταν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η νοσηλεύτρια η οποία δεν είχε κληθεί σε κατάθεση προανακριτικά από τους αστυνομικούς, προσήλθε στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή, για να πει όσα ήξερε για το μοιραίο ραντεβού του τραγουδιστή στο ιατρείο, την 9η Σεπτεμβρίου.

Η μάρτυρας η οποία τόνισε πως όση ώρα υποβαλλόταν ο τραγουδιστής στην πλασμαφαίρεση, εκείνη μπαινόβγαινε στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα, με άλλη μία εργαζόμενη στο κέντρο. «Βρισκόμουν στον χώρο και έμπαινα και έβγαινα από τον δωμάτιο που γινόταν η πλασμαφαίρεση. Μπήκα στο δωμάτιο που ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης δύο φορές για να βοηθήσω τη γιατρό. Είναι μια διαδικασία που κάναμε όλες μας καθημερινά».

Ερωτώμενη η 53χρονη νοσηλεύτρια για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο τραγουδιστής εκείνη, σύμφωνα με πληροφορίες, απάντησε: «Εμείς βλέπαμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν λειτουργικός και καλά. Μαζί με άλλη συνάδελφο τον βοηθήσαμε σε διαδικαστικά …Στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός αλλά τις επόμενες φορές που εισήλθα φαινόταν πολύ χαλαρός. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι κάτι του συμβαίνει».

Σύμφωνα ωστόσο με τη μάρτυρα, η Ιωάννα Γάκα, αν και η ίδια το αρνείται, χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. «Ακούστηκε στο γραφείο ότι ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Όταν έγινε το περιστατικό επικράτησε πανικός. Η γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά».

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Οι νοσηλεύτριες μπαινόβγαιναν στο χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης για να βοηθήσουν, όπως είπε. «Μπήκα στο δωμάτιο που ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης δύο φορές για να βοηθήσω τη γιατρό μέσα σε διάστημα μισής ώρας Μαζί μου έμπαινε και η άλλη νοσηλεύτρια».

Η νοσηλεύτρια ισχυρίστηκε, καταθέτοντας πως ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος «αντιλήφθηκε το περιστατικό γύρω στις 16:00». Όπως ανέφερε, «κάποιος κάλεσε το ΕΚΑΒ το οποίο όταν ήρθε, μας έκανε εντύπωση γιατί κανείς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζωνάκη. Καμία μας δεν κατάλαβε τι του έχει συμβεί. Όλες νομίζαμε ότι έχει φύγει καλά από το ιατρείο. Μάθαμε περίπου στις έξι παρά το τι έχει συμβεί από site ενημερωτικά»

Η μάρτυρας, παρά τις επίμονες ερωτήσεις του ανακριτή, επέμεινε πως η εικόνα που είχαν οι υπάλληλοι του ιατρείου ήταν ότι ο τραγουδιστής έφυγε από αυτό, εν ζωή» και πρόσθεσε: «Από τα σάιτ μάθαμε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη»

Η νοσηλεύτρια αφού υποστήριξε πως μόλις διακομίστηκε στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής, καθάρισαν το χώρο γιατί «ήταν μία τυπική διαδικασία», όπως είπε, ενώ η προφυλακισμένη ανειδίκευτη γιατρός κάλεσε τηλεφωνικά όλες τις υπαλλήλους να πουν τα ίδια στις αρχές για το θάνατο του καλλιτέχνη. « Η γιατρός πήρε λίγο πριν τις 9 και ενημέρωσε ότι πρέπει να πούμε όλες ότι ο Μαζωνάκης ήρθε στις 15.30. Εμείς ανταλλάξαμε και μηνύματα η μία με την άλλη, που ρωτάγαμε αν θα πάμε για δουλειά την επόμενη μέρα. Δεν είχαμε αντιληφθεί τι έχει γίνει».