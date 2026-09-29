Πρόγραμμα στήριξης του δήμου Κηφισιάς για τις οικογένειες που αποκτούν παιδί.

Οικονομική ενίσχυση από 1.000 έως 3.000 ευρώ, απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για έναν χρόνο και εκπτώσεις μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα στήριξης του δήμου Κηφισιάς για τις οικογένειες που αποκτούν παιδί, από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Οι οικογένειες δημοτών του δήμου Κηφισιάς που θα αποκτούν παιδί θα λαμβάνουν ενίσχυση από 1.000 έως 3.000 ευρώ, κλιμακωτά και βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Δικαιούχοι θα είναι οι οικογένειες στις οποίες τουλάχιστον ένας από τους γονείς είναι δημότης και κάτοικος του δήμου Κηφισιάς για τουλάχιστον δύο συνεχόμενες χρονιές πριν από τη γέννηση του παιδιού. Τα εισοδηματικά όρια, οι κατηγορίες δικαιούχων, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης θα καθοριστούν με σχετικές αποφάσεις του δήμου.

Πέρα από την οικονομική ενίσχυση, για τις οικογένειες δημοτών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, οι οποίες θα αποκτούν νέο μέλος από την 1η Ιανουαρίου 2027, προβλέπεται απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για έναν χρόνο.

Κηφισιά: Εκπτώσεις από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Παράλληλα, ο δήμος Κηφισιάς, σε συνεργασία με τον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο, θα δημιουργήσει ένα δίκτυο επιχειρήσεων και καταστημάτων που θα συμμετέχουν εθελοντικά, παρέχοντας ειδικές εκπτώσεις σε οικογένειες δημοτών οι οποίες αποκτούν παιδί.

Ο δήμος προανήγγειλε ότι θα δημοσιοποιηθεί η λίστα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και τις παροχές που προσφέρει καθεμία, ώστε οι γονείς να μπορούν να επωφεληθούν από μειωμένες τιμές για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις ανάγκες της οικογένειας και του παιδιού.

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Πέρα από αυτό το πλαίσιο, ο δήμος Κηφισιάς καλεί τους πολίτες να στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. τις δικές τους προτάσεις για πρόσθετες παροχές και υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν ουσιαστικά μια οικογένεια, μετά τη γέννηση ενός παιδιού.

«Από το 2027 δημιουργούμε ένα νέο πλαίσιο στήριξης που συνδυάζει οικονομική ενίσχυση, απαλλαγή από δημοτικά τέλη και συνεργασία με την τοπική αγορά. Και θέλουμε να το εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο, ακούγοντας τους ίδιους τους πολίτες για το τι πραγματικά χρειάζεται μία νέα οικογένεια», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς.