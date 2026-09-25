Ένα ξαφνικό οικονομικό όφελος συχνά προσελκύει οικονομικά αιτήματα από συγγενείς και φίλους. Το να αποφασίσει κανείς εκ των προτέρων ποιο μέρος του ποσού θα επενδυθεί και ποιο διατίθεται για δωρεές θέτει ένα σαφές όριο.

Μια 41χρονη γυναίκα ορίστηκε ως η μοναδική δικαιούχος της περιουσίας της γιαγιάς της, κληρονομώντας περίπου 650.000 δολάρια σε μετρητά και επενδυτικούς λογαριασμούς.

Τα δύο μικρότερα αδέλφια της, που έλαβαν μόνο ελάχιστα κοσμήματα, ισχυρίζονται στο συγγενικό περιβάλλον ότι εκείνη τους οφείλει μερίδιο, καθώς ζούσαν πιο κοντά και φρόντιζαν τη γιαγιά τους τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής της.

Τι ισχύει νομικά και τι οφείλει στα αδέλφια της

Εφόσον η διαθήκη ορίζει τη 41χρονη ως μοναδική κληρονόμο, τα περιουσιακά στοιχεία της ανήκουν εξ ολοκλήρου. Η παροχή φροντίδας από μόνη της δεν δίνει στα αδέλφια αυτόματο νομικό δικαίωμα επί της περιουσίας, εκτός αν υπάρξει προσβολή της διαθήκης βάσει ειδικών νομικών ισχυρισμών (π.χ. ακυρότητα μεταβίβασης).

Φυσικά, η ίδια μπορεί να αποφασίσει να κάνει μια οικειοθελή δωρεά στα αδέλφια της.

Αν το επιλέξει, υπάρχει ένας πρακτικός φορολογικός κανόνας στις ΗΠΑ: το 2026 μπορεί να δωρίσει έως και 19.000 δολάρια σε κάθε άτομο χωρίς το ποσό να προσμετρηθεί στο ισόβιο όριο απαλλαγής από τον φόρο δωρεών. Ποσά άνω των 19.000$ ανά άτομο απαιτούν φορολογική δήλωση δωρεάς, αν και δεν συνεπάγονται άμεσο φόρο, καθώς το ομοσπονδιακό όριο απαλλαγής ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια δολάρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Διαχείριση και φορολογικοί κανόνες

Η διατήρηση ενός τόσο μεγάλου ποσού σε απλό τραπεζικό λογαριασμό ενέχει τον κίνδυνο απώλειας αξίας λόγω πληθωρισμού. Ένα σωστό οικονομικό πλάνο οφείλει να περιλαμβάνει δημιουργία κεφαλαίου εκτάκτου ανάγκης, αποπληρωμή υψηλότοκων χρεών και επενδύσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται εάν μέρος των χρημάτων βρίσκεται σε κληρονομημένο συνταξιοδοτικό λογαριασμό (IRA). Για τους μη συζύγους δικαιούχους, ο λογαριασμός πρέπει να εκταμιευθεί πλήρως εντός 10 ετών. Επειδή οι αναλήψεις αυτές φορολογούνται ως εισόδημα, η εφάπαξ ανάληψη όλου του ποσού μπορεί να εκτοξεύσει τη φορολογική επιβάρυνση, καθιστώντας προτιμότερη τη σταδιακή εκταμίευση. Παράλληλα, η κληρονομιά δεν θεωρείται δεδουλευμένο εισόδημα, οπότε δεν μπορεί να κατατεθεί απευθείας σε νέο προσωπικό λογαριασμό IRA (όπου το ετήσιο όριο εισφορών για το 2026 είναι 7.500$).

Θέτοντας όρια στην οικογένεια

Ένα ξαφνικό οικονομικό όφελος συχνά προσελκύει οικονομικά αιτήματα από συγγενείς και φίλους. Το να αποφασίσει κανείς εκ των προτέρων ποιο μέρος του ποσού θα επενδυθεί και ποιο διατίθεται για δωρεές θέτει ένα σαφές όριο.

Αυτό το όριο προστατεύεται πολύ πιο εύκολα όταν είναι αποτυπωμένο σε ένα έγγραφο οικονομικό πλάνο με τη βοήθεια ενός πιστοποιημένου , ο οποίος υποχρεούται νομικά να ενεργεί προς το συμφέρον του πελάτη.

Η 41χρονη έχει ήδη αποφασίσει να κρατήσει την κληρονομιά ανέπαφη μέχρι να ολοκληρώσει τον προγραμματισμός της, βάζοντας στην άκρη τις οικογενειακές πιέσεις.

Πηγή: finance.yahoo.com