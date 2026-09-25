Όλα έτοιμα για το μεγάλο live στο ΟΑΚΑ. Η σκηνή που εντυπωσιάζει και οι εκπλήξεις που έχει ετοιμάσει η απόλυτη ελληνίδα σταρ.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου, με την προσέλευση του κόσμου να αναμένεται εντυπωσιακή και την παραγωγή να έχει προετοιμάσει ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να προσθέσει ακόμη μία ξεχωριστή σελίδα στην πολυετή πορεία της. Μετά τις sold out εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο το 2024 και το 2025, η δημοφιλής τραγουδίστρια ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του ΟΑΚΑ για μία μεγάλη προσωπική συναυλία.

Η συναυλία της Άννας Βίσση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00, ενώ οι πόρτες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 17:00.

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Η ιδιαίτερη σχέση της Άννας Βίσση με το ΟΑΚΑ

Η αυριανή βραδιά έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για την Άννα Βίσση, καθώς δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα εμφανιστεί στο Ολυμπιακό Στάδιο.

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Η τραγουδίστρια είχε συμμετάσχει στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, ενώ το 2011 είχε βρεθεί ξανά στο ΟΑΚΑ, συμμετέχοντας σε φιλανθρωπική συναυλία του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού μαζί με άλλους καλλιτέχνες.

Αυτή τη φορά, όμως, η σκηνή θα είναι αποκλειστικά δική της.

Μια σκηνή 360 μοιρών στο κέντρο του σταδίου

Η D&A Productions έχει σχεδιάσει μία παραγωγή μεγάλων διαστάσεων, με περισσότερους από 400 ανθρώπους να εργάζονται για την προετοιμασία της συναυλίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μία περιστρεφόμενη σκηνή 360 μοιρών, η οποία έχει στηθεί στο κέντρο του ΟΑΚΑ. Ο σχεδιασμός της επιτρέπει στην Άννα Βίσση να κινείται σε όλη την επιφάνειά της, ενώ παράλληλα προσφέρει οπτική επαφή με το θέαμα από διαφορετικά σημεία του σταδίου.

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Μαζί της θα βρίσκεται η μπάντα που τη συνοδεύει στις εμφανίσεις της, στην οποία έχει προστεθεί και ο κιθαρίστας Σάκης Ντόβολης.

Τη βραδιά αναμένεται να ανοίξει ο Argy, ο Έλληνας DJ και παραγωγός που έχει αποκτήσει διεθνή παρουσία στη μουσική σκηνή, δίνοντας από νωρίς ηλεκτρονικό ρυθμό στο κοινό.

Η Orianthi στη σκηνή με την Άννα Βίσση

Ένα ακόμη ξεχωριστό όνομα που θα εμφανιστεί στη συναυλία είναι η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Orianthi.

Η μουσικός, η οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων και ο Μάικλ Τζάκσον, βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για τη μεγάλη βραδιά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», μία ημέρα πριν από τη συναυλία, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της.

«Είμαι εδώ στο όμορφο Ολυμπιακό Στάδιο για να εμφανιστώ με την Άννα Βίσση. Θα είναι τόσο επικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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LED βραχιολάκια και οπτικό υπερθέαμα

Το κοινό που θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ δεν θα παρακολουθήσει απλώς μία μουσική συναυλία. Η παραγωγή έχει προετοιμάσει και μία σειρά από οπτικά εφέ, με στόχο η βραδιά να αποκτήσει χαρακτήρα μεγάλου θεάματος.

Οι θεατές θα παραλάβουν κατά την είσοδό τους ειδικά LED βραχιολάκια, τα οποία θα ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια της συναυλίας, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φωτεινό σκηνικό στις κερκίδες.

Παράλληλα, οι γιγαντοοθόνες του σταδίου θα φιλοξενήσουν ειδικά σχεδιασμένο οπτικό υλικό με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα συνδέεται με την κίνηση της τραγουδίστριας πάνω στη σκηνή.

Το κοινό αναμένεται να ταξιδέψει και μέσα από ένα μεγάλο μουσικό flashback στην 50χρονη πορεία της Άννας Βίσση, με τραγούδια και στιγμές από τη μακρά καριέρα της.

Η συνολική παραγωγή, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ξεπερνά σε κόστος τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

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Επίσημα sold out η συναυλία

Η μεγάλη ζήτηση για τα εισιτήρια οδήγησε σε sold out, με τη D&A Productions να ανακοινώνει τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι η προπώληση ολοκληρώθηκε.

Όπως έγινε γνωστό, την ημέρα της συναυλίας δεν θα λειτουργήσουν ταμεία στο ΟΑΚΑ για την αγορά εισιτηρίων. Θα υπάρχουν μόνο σημεία εξυπηρέτησης για το κοινό.

Οι αλλαγές στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ

Η αναμενόμενη μεγάλη προσέλευση του κόσμου οδήγησε και σε αλλαγές στη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς.

Ο ΗΣΑΠ θα παρατείνει τη λειτουργία του το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους θεατές που θα μετακινηθούν προς και από το ΟΑΚΑ.

Τα τελευταία δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Πειραιάς – Κηφισιά: 01:15

Πειραιάς – Αττική: 01:30

Ειρήνη – Κηφισιά: 01:56

Κηφισιά – Πειραιάς: 02:00

Ειρήνη – Πειραιάς: 02:09

Επιπλέον, το Σάββατο θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ, για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού.