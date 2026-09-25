Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση αντιμετώπισης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματοαγωγό της Attica Ferries. Σώοι και οι 29 επιβαίνοντες, έχουν μεταφερθεί στην Τήνο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στο φορτηγό-οχηματαγωγό BLUE CARRIER 2, ελληνικής σημαίας, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα.

Το πλοίο εκκενώθηκε και οι 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού, επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου, στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία, προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Τήνο και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Στο BLUE CARRIER 2 μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 ΙΧ οχήματα. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πλωτά του ΛΣ, ένα περιπολικό πλοίο, δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο και το Λαύριο και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Στην επιχείρηση συμμετέχουν, επίσης, δύο ρυμουλκά, ιδιωτικά σκάφη και παραπλέοντα πλοία.

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Από τον Πειραιά μεταβαίνει στη θαλάσσια περιοχή και το ρυμουλκό-ναυαγοσωστικό «AIGAION PELAGOS», μήκους 70 μέτρων, το οποίο διαθέτει δυνατότητες πυρόσβεσης και ναυαγοσωστικής υποστήριξης. Επίσης κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Το BLUE CARRIER 2 είναι Ro-Ro Cargo Ship ελληνικής σημαίας, κατασκευής 1997, μήκους περίπου 162,5 μέτρων και ολικής χωρητικότητας 23.986.

Η ανακοίνωση της Attica Ferries

Η Attica Ferries ενημερώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 08.57 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Φ/ Γ – Ο / Γ πλοίο BLUE CARRIER 2, ενώ βρισκόταν εν πλω στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, εκτελώντας το προγραμματισμένο του δρομολόγιο. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές. Πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου με ίδια μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες για την διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαινόντων. Στο πλοίο επέβαιναν 1 επιβάτης οδηγός φορτηγού και 28 μέλη πληρώματος και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για το περιστατικό.

Για την προστασία του περιβάλλοντος

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης της Attica Ferries, η εταιρεία ενημερώνει ότι, μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβαινόντων του Φ/ Γ – Ο / Γ πλοίου BLUE CARRIER 2, έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Αρχές.

Σοκάρουν τα βίντεο με το πλοίο

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