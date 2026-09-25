Αναφορές ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου.

Εκκενώθηκε το φορτηγό-οχηματαγωγό BLUE CARRIER 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου.

Οι 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού, επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου, στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία, προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Τήνο και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου, που μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά και 29 ΙΧ οχήματα, και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα.

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Η ανακοίνωση της Attica Group

Σε ανακοίνωσή, της η Attica Group αναφέρει ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 08:57, ενώ το BLUE CARRIER 2 εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαινόντων.

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Στο πλοίο επέβαιναν ένας επιβάτης, οδηγός φορτηγού, και 28 μέλη πληρώματος, οι οποίοι, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Η Attica Group σημειώνει ότι θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για το περιστατικό.

Το BLUE CARRIER 2 είναι Ro-Ro Cargo Ship ελληνικής σημαίας, κατασκευής 1997, μήκους περίπου 162,5 μέτρων και ολικής χωρητικότητας 23.986.

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