Η απαγόρευση βίζας από τις ΗΠΑ ανάγκασε τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής να εκφωνήσει βιντεοσκοπημένη ομιλία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, προειδοποίησε την Πέμπτη ότι οι Παλαιστίνιοι βρίσκονται στο χείλος μιας νέας Νάκμπα [σημαίνει στα αραβικά καταστροφή και αναφέρεται ιστορικά στον εκτοπισμό περισσότερων από 700.000 Παλαιστινίων για τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ], εάν η διεθνής κοινότητα δεν αναλάβει δράση βάσει της δηλωμένης πρόθεσής της να υποστηρίξει την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση, ενώ επέκρινε τη Ουάσινγκτον επειδή τιμωρεί την «οδό του διεθνούς δικαίου» που ακολουθεί η κυβέρνησή του.

Ο Αμπάς υποχρεώθηκε να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μέσω προηχογραφημένου βίντεο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αφού η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε απαγόρευση βίζας σε όλους τους Παλαιστίνιους αξιωματούχους, καθώς και σε φορείς της παλαιστινιακής κοινωνίας των πολιτών που έχουν συνεργαστεί με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

«Απορρίπτουμε αυτά τα παράνομα τιμωρητικά μέτρα και απορρίπτουμε τις κατηγορίες και τις δικαιολογίες στις οποίες βασίστηκαν», δήλωσε ο 90χρονος Αμπάς.

«Βεβαιώνουμε ότι έχουμε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας, εφαρμόσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εθνικών μεταρρυθμίσεων και τηρήσαμε τη δέσμευσή μας στο διεθνές δίκαιο, στην αποφυγή της βίας και της τρομοκρατίας, στη λύση των δύο κρατών και στην ειρήνη στη βάση των αποφάσεων της διεθνούς νομιμότητας», πρόσθεσε.

«Ο παλαιστινιακός λαός και η ηγεσία του δεν πρέπει να τιμωρούνται επειδή απαιτούν το τέλος της κατοχής ή επειδή προσφεύγουν στον ΟΗΕ, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε πρακτικά εγκαταλείψει την πολιτική υποστήριξης της λύσης των δύο κρατών, οι δυτικοί σύμμαχοί του - συμπεριλαμβανομένου του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Ισπανίας - προχώρησαν πέρυσι στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης και στο άνοιγμα διπλωματικών γραφείων για την ΠΑ.

Περά από τη ρητορική, ωστόσο, και τις διακηρύξεις για υποστήριξη των ανθρωπιστικών προσπαθειών στη Γάζα, δεν έχει ασκηθεί καμία πίεση στο Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των παράνομων οικισμών και τις επιθέσεις των εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ή να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα που έχουν κοστίσει τη ζωή σε δώδεκα παιδιά τον τελευταίο μήνα.

«Απειλείται η επιβίωση του παλαιστινιακού λαού»

«Σας προειδοποιούμε: Μην επιτρέψετε να συμβεί άλλη μια Νάκμπα», δήλωσε ο Αμπάς.

«Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται πλέον στην υπονόμευση της λύσης των δύο κρατών και στην παρεμπόδιση της πραγμάτωσης του παλαιστινιακού κράτους. Έχει φτάσει πλέον να απειλεί την ίδια τη ζωή και την υπόσταση του παλαιστινιακού λαού στην πατρίδα του», συνέχισε.

«Όσα συμβαίνουν στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μάλλον ένα κακόβουλο αποικιοκρατικό σχέδιο που αποσκοπεί στο να κάνει τη ζωή των Παλαιστινίων πιο δύσκολη στην πατρίδα τους και να τους εξαναγκάσει να την εγκαταλείψουν».

«Τίποτα από ό,τι προέβλεπε η εκεχειρία δεν έχει υλοποιηθεί»

Περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι στη Γάζα είναι πλέον ουσιαστικά στριμωγμένοι στο ένα τρίτο του θύλακα, ζώντας ως επί το πλείστον σε σκηνές που στερούνται εφοδίων για τον χειμώνα.

Λίγο κάτω από 74.000 σοροί Παλαιστινίων έχουν ταυτοποιηθεί στη Γάζα από τις επιθέσεις υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τη μετέπειτα γενοκτονία του Ισραήλ στον θύλακα. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να ξεπεράσει τις 100.000 καθώς απομακρύνονται αργά τα συντρίμμια για τον εντοπισμό λειψάνων.

Περισσότεροι από 1.400 από αυτούς σκοτώθηκαν μετά την ανακήρυξη της καταπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου 2025. Την Τρίτη, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αναφέρθηκε στη ματαιότητα των συνεχιζόμενων εκεχειριών χαρακτηρίζοντάς τες «μικρότερες φωτιές».

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου η καταστολή από το Ισραήλ έχει ενταθεί παράλληλα με την επίθεσή του στη Γάζα, περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, ανέφερε νωρίτερα φέτος η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ (UNRWA).

Την Πέμπτη, ο Αμπάς εξέφρασε τη λύπη του για την «ειρηνική και πολιτισμένη επιλογή» της κυβέρνησής του να εργαστεί μέσω διεθνών θεσμών για την προστασία των παλαιστινιακών δικαιωμάτων, καθώς και για την «αποδοχή» του αμφιλεγόμενου σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα - και τα δύο, όπως υπέδειξε, φαίνεται να έχουν επιδεινώσει την κατάσταση.

«Αυτό έγινε για να σταματήσει η επιθετικότητα εναντίον του λαού μας και τα ανθρωπιστικά τους βάσανα, να εξασφαλιστεί η αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας και να ξεκινήσει η ανοικοδόμησή της. Ωστόσο, δυστυχώς, δεν έχουμε δει τίποτα από αυτά να υλοποιείται στο πεδίο», δήλωσε.

«Οι ισραηλινοί φόνοι και η επιθετικότητα συνεχίζουν να στοιχίζουν τις ζωές ανδρών, γυναικών και παιδιών στη Γάζα. Σχεδόν ένας χρόνος έχει περάσει από την υιοθέτηση του Ψηφίσματος [του ΟΗΕ] 2803 και την ίδρυση του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace), και απομένει μόλις ένας χρόνος από την καθορισμένη μεταβατική περίοδο πριν από το τέλος του 2027».

Την Τετάρτη, ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ που ηγείται της προσπάθειας για την ανοικοδόμηση της Γάζας, παραδέχτηκε ότι το συμβούλιο έχει αντιμετωπίσει «καθυστερήσεις» από τη συγκρότησή του πριν από 11 μήνες.

Οργανώσεις αρωγής προειδοποίησαν επίσης τον περασμένο μήνα ότι το Συμβούλιο Ειρήνης «αποτυγχάνει» στη Γάζα και έχει «λειτουργήσει με τρόπο που εδραιώνει περαιτέρω την παράνομη παρουσία του Ισραήλ» στην περιοχή.

«Τι περιμένει η διεθνής κοινότητα;»

«Τι περιμένει η διεθνής κοινότητα προκειμένου να προστατεύσει τον παλαιστινιακό λαό, να διασφαλίσει τη συνεχή παρουσία του στη γη του, να τερματίσει την ισραηλινή κατοχή και να εφαρμόσει τη λύση των δύο κρατών στη βάση της διεθνούς νομιμότητας;» ρώτησε ο Αμπάς.

«Δεν πρέπει να επιτραπεί στη μεταβατική περίοδο να μετατραπεί σε μια μόνιμη ή αόριστης διάρκειας κατάσταση χωρίς κανένα σαφές και χρονικά περιορισμένο πολιτικό ορίζοντα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η ΠΑ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την πολιτική μεταρρύθμιση, δήλωσε ο Αμπάς, συμπεριλαμβανομένης της «ενίσχυσης της θεσμικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών, της διαφάνειας, της λογοδοσίας, των μέτρων κατά της διαφθοράς και του κράτους δικαίου».

Για τον σκοπό αυτό, επιβεβαίωσε ότι οι παλαιστινιακές βουλευτικές εκλογές εξακολουθούν να είναι προγραμματισμένες για τις 28 Νοεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν και προεδρικές εκλογές. Σημειώνεται πως εκλογές στην Παλαιστίνη δεν έχουν διεξαχθεί εδώ και δύο δεκαετίες. Ο Αμπάς βρίσκεται στην εξουσία από το 2005.

Πηγή: Middle East Eye