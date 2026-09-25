Προειδοποίηση για μπουφάν από τα καταστήματα Zara: Εντοπίστηκαν «παντοτινά χημικά» - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.

Στο «μικροσκόπιο» των ευρωπαϊκών αρχών μπήκε συγκεκριμένο μπουφάν που πωλήθηκε από τα ZARA, καθώς σε εργαστηριακούς ελέγχους εντοπίστηκαν «παντοτινά χημικά» σε επίπεδα που, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ειδοποίηση, δεν πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προειδοποίηση, με αριθμό SR/02671/26, δημοσιεύθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος RAPEX/Safety Gate από το Βέλγιο και αφορά ένα κοντό, αδιάβροχο και αντιανεμικό μπουφάν τύπου puffer.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ειδοποίησης, στο προϊόν ανιχνεύθηκαν PFAS, τα λεγόμενα «παντοτινά χημικά», καθώς και ουσίες που σχετίζονται με C9–C14-PFCA. Οι μετρηθείσες συγκεντρώσεις αναφέρονται ως υψηλότερες από 1.000 μικρογραμμάρια ανά κιλό (μg/kg).

Αυτό είναι το επίμαχο μπουφάν από τα ZARA

Πρόκειται για το μοντέλο 0/3046/227/700/05, με barcode 03046227700054, το οποίο κατασκευάστηκε στο Βιετνάμ. Στην ειδοποίηση ως ηλεκτρονικός έμπορος αναφέρεται το zara.com. Οι καταναλωτές που διαθέτουν το συγκεκριμένο μπουφάν μπορούν να ελέγξουν την ετικέτα του προϊόντος και να συγκρίνουν τον κωδικό μοντέλου και το barcode με τα στοιχεία της ειδοποίησης. Η προειδοποίηση αφορά το συγκεκριμένο προϊόν και δεν συνιστά γενική απαγόρευση πωλήσεων για τα μπουφάν των ZARA.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Zara: Αποσύρεται μπουφάν λόγω PFAS – Τι διαπίστωσαν οι αρχές

Οι PFAS ή αλλιώς τα παντοτινά χημικά αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία συνθετικών χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την προσθήκη ιδιοτήτων όπως η αντοχή στο νερό και στους λεκέδες. Λόγω της μεγάλης ανθεκτικότητάς τους, μπορούν να παραμένουν στο περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ευρωπαϊκή ειδοποίηση χαρακτηρίζει τον κίνδυνο ως χημικό και επισημαίνει πιθανές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία. Μεταξύ των κινδύνων που αναφέρονται περιλαμβάνονται τοξικές επιδράσεις στην ανάπτυξη και την αναπαραγωγή, ενώ αναφέρονται επίσης καρκινογόνες ιδιότητες. Κατόπιν των ευρημάτων, οι αρμόδιες αρχές έκριναν ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH και τον Κανονισμό POP, που αφορούν αντίστοιχα τη διαχείριση χημικών ουσιών και τους έμμονους οργανικούς ρύπους. Ως μέτρο προστασίας των καταναλωτών διατάχθηκε διακοπή των πωλήσεων του συγκεκριμένου προϊόντος.

«Παντοτινά χημικά» και στα ρούχα

Δεν είναι μόνο τα πολύ χαμηλά τους κόστη και οι τεράστιες καμπάνιες που έχουν κάνει τα ρούχα fast-fashion παγκόσμιο φαινόμενο. Η συζήτηση πλέον στρέφεται και στις ουσίες που μπορεί να περιέχουν ορισμένα από αυτά τα προϊόντα. Συνθετικές ίνες, όπως ο πολυεστέρας, το νάιλον και το σπάντεξ, χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία ένδυσης, ενώ σε ορισμένα ρούχα εφαρμόζονται χημικές ουσίες για την απόκτηση συγκεκριμένων ιδιοτήτων, όπως η αδιαβροχοποίηση και η αντοχή στους λεκέδες. Οι ειδικοί συστήνουν, όπου είναι εφικτό, να εξετάζουμε την ποιότητα, τη σύνθεση και την προέλευση των υλικών πριν από μια αγορά και να προτιμούμε ρούχα από φυσικές ίνες, όπως το βαμβάκι, το μαλλί και το μετάξι. Ωστόσο, η ύπαρξη συνθετικών υλικών από μόνη της δεν σημαίνει ότι ένα ρούχο είναι επικίνδυνο, το ζήτημα αφορά κυρίως τις συγκεκριμένες χημικές ουσίες, τις συγκεντρώσεις τους και τη συμμόρφωση του προϊόντος με τα ευρωπαϊκά όρια ασφαλείας.