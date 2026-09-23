Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε για τον πατέρα της, αποκαλύπτοντας άγνωστες ιστορίες που έζησε στο πλευρό του Μίκη Θεοδωράκη.

Στην κάμερα της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, μίλησε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου.

Η ίδια, μίλησε για τον πατέρα της Μίκη Θεοδωράκη και μοιράστηκε άγνωστες ιστορίες από την ζωή τους, ενώ παράλληλα εξήγησε ότι μία από τις επιθυμίες της είναι να γνωρίσουν τα νέα παιδιά το έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

Σε άλλο σημείο, απάντησε σχετική με την πρόσφατη απαγόρευση του Γιώργου Χατζιδάκι, αναφορικά με τα τραγούδια του πατέρα του, Μάνου Χατζιδάκι.

«Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, κάνει καλό στην υγεία… Τα τραγούδια του μπαμπά τραγουδούσαμε όλα και τα ξέραμε όλα, γιατί τα ‘γεννούσε’ ο μπαμπάς, όταν ήμασταν δίπλα του. Νιώθω ότι είναι και δικά μου τραγούδια», ανέφερε αρχικά η Μαργαρίτα Θεοδωράκη.

Στη συνέχεια απάντησε στο ερώτημα αναφορικά με το αν ποτέ αισθάνθηκε «καταπίεση» λόγω του επιθέτου και της ιστορίας που αυτό κουβαλά: «Με τίποτα, ήμουν πάντα πολύ περήφανη που ήμουν δίπλα στον Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος και να είσαι δίπλα σε έναν σπουδαίο άνθρωπο, τι καλύτερο στη ζωή σου; Μου έμαθε να έχω πάντα τη δύναμη να πηγαίνω μπροστά, να μην σταματάω».

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«Δεν στενοχωριέμαι που πέθανε. Μου λείπει πολύ αλλά δεν έχω αυτό τον πόνο και πάντα τον νιώθω κοντά μου. Πολλές φορές του λέω ‘σε ευχαριστώ, μπαμπά, σε ευχαριστώ, μπαμπά’. Ναι, έτσι είναι νομίζω οι άνθρωποι. Κι ας μην υπάρχει πια, λέω ότι είναι εκεί πάνω, πάνω στα σύννεφα λέω… Μία φορά τον είδα στον ύπνο μου, δεν τον βλέπω, αλλά εκείνη τη φορά δεν θα την ξεχάσω»

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Η απάντηση στην απαγόρευση Χατζιδάκι

Παράλληλα, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, απάντησε στο ερώτημα: «Πρόσφατα είδαμε να απαγορεύεται από την διοργανώτρια εταιρεία να τραγουδήσει ο Μητσιάς Χατζιδάκι. Πώς είδες αυτή την επιλογή του γιου του Χατζιδάκι».

«Είναι τεράστια βλακεία, διότι με αυτό τον τρόπο ο κόσμος ξεχνάει τον Χατζιδάκι. Η δικιά μου η γενιά και λίγο παρακάτω, ναι, τον θυμούνται, αλλά οι νέοι; Δεν ξέρουν πια ποιος είναι ο Χατζιδάκις… Καταρχήν, πρέπει να σου πω ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2000 δεν γνωρίζουν ούτε τον Θεοδωράκη, τον Ξαρχάκο, τον Σαββόπουλο. Δεν ξέρουν. Είναι ένας άλλος κόσμος. Η κοινωνία προχωράει. Αλλά δεν είναι κρίμα για τον Μάνο Χατζιδάκι να υπάρχει αυτή η απαγόρευση; Ο πατέρας μου έλεγε ‘πάντα απαγορεύεται το απαγορεύεται’», ανέφερε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη και συνέχισε:

«Όχι, δεν έχω επαφή (σ.σ με τον γιο του Μάνου Χατζιδάκι), ούτε τον γνωρίζω, ούτε θέλω. Είναι μεγάλος άνθρωπος να αποφασίσει και να καταλάβει τι κακό κάνει στον Μάνο Χατζιδάκι, γιατί τα τραγούδια του Χατζιδάκι, δεν του ανήκουν. Ανήκουν στο κοινό, ανήκουν σε όλη τη γη», κατέληξε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη.

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