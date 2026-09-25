Ο Τζόνι Ντεπ θα τελειώσει μόνο όταν το πει εκείνος, λέει στο πρώτο τρέιλερ του «Day Drinker».

Η Lionsgate έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ για το «Day Drinker», το υπερφυσικό θρίλερ εκδίκησης, με πρωταγωνιστές τους Τζόνι Ντεπ και Πενέλοπε Κρουζ, σε σκηνοθεσία Μαρκ Γουέμπ.

«Νόμιζες ότι είχα τελειώσει; Θα τελειώσω όταν το πω εγώ», λέει ο Ντεπ στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας, και ο ο νοών νοείτω...



Το «Day Drinker» ακολουθεί τη Λόρνα, μια bartender σε ιδιωτικό γιοτ (Μάντελιν Κλάιν) καθώς συναντά τον Κέλι, έναν μυστηριώδη επιβάτη τον οποίο υποδύεται ο Ντεπ σε έναν εξαιρετικά αινιγματικό ρόλο, στο στοιχείο του δηλαδή. Η επίσημη περιγραφή προσθέτει: «Σύντομα βρίσκονται μπλεγμένοι με μια εγκληματική φιγούρα (Κρουζ) και συνδεδεμένοι με τρόπους που κανείς δεν περίμενε».

Στο ανατριχιαστικό τρέιλερ, βλέπουμε τον Ντεπ με γκρίζα, μακριά μαλλιά, ατημέλητη γενειάδα και διαπεραστικά πράσινα μάτια, να λέει με κάπως σκοτεινό ύφος: «Η ιστορία μου; Ίσως είναι μια ιστορία εκδίκησης. Ή ίσως κάτι χειρότερο. Τι θα γινόταν αν όλα αυτά ήταν μια ιστορία φαντασμάτων; Ή ίσως είμαι απλώς ένας ακόμα που πίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας;».

Γραμμένο από τον σεναριογράφο του The Gorge, Zακ Ντιν, η ταινία συνδυάζει το ηλιόλουστο μεσογειακό σκηνικό και τον επικίνδυνο εγκληματικό υπόκοσμο με μια υποβόσκουσα υπερφυσική μυθολογία.

{https://youtu.be/bhKKR5He_Fo?si=_WQHH28ARjjbuZ7G}

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Ο σκηνοθέτης μιλώντας στο ScreenRant εξήγησε ότι «Ο κόσμος του κ. Κέλι (Ντεπ), έχει τους δικούς του κανόνες και τη δική του μοναδική μυθολογία, συνδιαλέγεται με γνωστά τελετουργικά όπως τα Ταρώ ενώ αφήνει υπονοούμενα για μια τρομακτική ιστορία που πάντα παραμονεύει στις σκιές». Επίσης, ο Γουέμπ έκανε μια σύγκριση μεταξύ του κ. Κέλι και ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες του σύγχρονου κινηματογράφου δράσης: «Και ενώ ο κύριος Κέλι φαίνεται όλο και πιο επικίνδυνος, όπως ο John Wick, θα τον αγαπήσετε».

Ο Γουέμπ τονίζει ακόμα, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Ντεπ και αυτό δεν είναι άλλο από τις μεταμορφώσεις. «Ξέρω ότι ο Τζόνι είναι στα καλύτερά του όταν είναι μεταμφιεσμένος. Όταν βρίσκει την εμφάνιση του χαρακτήρα, είναι σαν να ανάβει ένα φως [μέσα του]. Είναι βιρτουόζος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το χαρακτηρίσω».



Η τελευταία φορά που είδαμε τον Ντεπ σε ταινία μεγάλου αμερικανικού στούντιο ήταν στο Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald του 2018. Το «Day Drinker» είναι μία από τις πρώτες χολιγουντιανές ταινίες για τον Ντεπ, μετά την πολύκροτη δίκη του το 2022 κατά της πρώην συζύγου του Άμπερ Χερντ, τότε που το Χόλιγουντ τού έκλεινε την πόρτα στα μούτρα· η άλλη ταινία, είναι το «Ebenezer: A Christmas Carol» της Paramount, που θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου.



Επιπλέον, το όνομά του συζητείται έντονα, καθώς φουντώνουν οι φήμες για τη μεγάλη επιστροφή του στο ρόλο του Τζακ Σπάροου στους «Πειρατές της Καραϊβικής».

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η τέταρτη συνεργασία του Τζόνι Ντεπ και της Πενέλοπε Κρουζ στη μεγάλη οθόνη, μετά τα: «Blow», «Πειρατές της Καραϊβικής: Σε Αγνωστα Νερά» και «Εγκλημα στο Οριαν Εξπρές».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικές αίθουσες στις 26 Μαρτίου 2027.