Άστατος ο καιρός στην Αττική το Σαββατοκύριακο. Τι δείχνουν τα μετεωρολογικά δεδομένα για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο OAKA.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου και εκτός από την ανυπομονησία για το μεγάλο μουσικό γεγονός, το ενδιαφέρον των δεκάδων χιλιάδων θεατών στρέφεται και στον καιρό.

Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ του Σαββάτου, με τις πόρτες να ανοίγουν από νωρίς και το pre-show να ξεκινά στις 20:00, ενώ η έναρξη της συναυλίας έχει προγραμματιστεί για τις 21:00.

Αυξημένη η πιθανότητα βροχής στο ΟΑΚΑ

Οι τελευταίες προγνώσεις δείχνουν ότι ο καιρός θα παρουσιάσει φθινοπωρινή εικόνα το Σαββατοκύριακο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο καιρού για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα βορειοδυτικά και να επεκτείνονται.

Για την Αττική, τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν την ίδια ένταση σε όλες τις περιοχές, ωστόσο η πιθανότητα βροχής παραμένει στο τραπέζι και για την περιοχή του Αμαρουσίου, όπου βρίσκεται το στάδιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια, για το ΟΑΚΑ το διάστημα από τις 18:00 έως τις 23:00 η πιθανότητα βροχής υπολογίζεται στο 40%-50%.

Τι δείχνει η πρόγνωση για τις ώρες της συναυλίας

Η ωριαία πρόγνωση για την Αθήνα δείχνει θερμοκρασία περίπου 21°C στις 18:00, γύρω στους 20°C στις 20:00-21:00 και περίπου 19°C στις 22:00, με τους ανέμους να παραμένουν σχετικά ασθενείς.

Η πρόγνωση δεν δείχνει ότι θα βρέχει απαραίτητα καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας. Ωστόσο, η πιθανότητα βροχής είναι αρκετή, ώστε οι θεατές να χρειάζεται να είναι προετοιμασμένοι για ένα πιθανό πέρασμα βροχής.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές δεν επιτρέπονται οι μεγάλες ομπρέλες στο στάδιο, επομένως οι θεατές θα πρέπει να έχουν μαζί τους μόνο μικρά αντικείμενα ή κάποιο αδιάβροχο.