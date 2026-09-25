Πληροφορίες ότι αγνοούνται δύο ηλικιωμένοι και τρεις αμερικανοί τουρίστες, κανείς δεν γνωρίζει αν βρίσκονταν στο κτίριο.

Ήταν λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Παρασκευής όταν μια ισχυρή έκρηξη τρομοκράτησε τους κατοίκους της Πλάκας. Τριώροφο κτίριο είχε καταρρεύσει στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε οχήματα, σπίτια και καταστήματα.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνεται η στιγμή που ακούγεται ο εκκωφαντικός κρότος και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα οι πελάτες και οι εργαζόμενοι του διπλανού ξενοδοχείου τρέχουν προς το εσωτερικό, προκειμένου να αποφύγουν τα τζάμια που θρυμματίζονται.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε ένας διερχόμενος πολίτης, ενώ χρειάστηκε και ο απεγκλωβισμός δύο γυναικών από γειτονικά κτίρια.

Στην τριώροφη κατοικία που έχει καταρρεύσει συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα εκτεταμένες έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους ή αγνοούμενους: Άνδρες της πυροσβεστικής, με μικροκάμερες, προσπαθούν να εντοπίσουν κάποιο σημείο που να είναι προσβάσιμο, ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν αν είναι εφικτό να εισέλθουν στον χώρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον δεύτερο όροφο του κτιρίου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί, ενώ στον πρώτο όροφο υπήρχε διαμέρισμα που ενοικιαζόταν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης και φέρεται να φιλοξενούσε τρεις Αμερικανούς. Το ισόγειο φέρεται να ήταν ακατοίκητο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dloacav4qumx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι πρώτες ενδείξεις για τα αίτια

Σημειώνεται πως στο σημείο μετέβη όχημα της αρμόδιας εταιρείας φυσικού αερίου, προκειμένου να ασφαλιστεί η περιοχή, ενώ διακόπηκαν η παροχή αερίου και η ηλεκτροδότηση για την αποτροπή νέου ατυχήματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε πιθανή δυσλειτουργία ή διαρροή φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ασφαλή συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Η ανακοίνωση της Enaon EDA για το συμβάν στην οδό Λυσικράτους

«Σε συνέχεια του συμβάντος που σημειώθηκε σήμερα σε κτήριο στην οδό Λυσικράτους 15, στην Αθήνα, η Enaon EDA ανακοινώνει ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται. Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στην τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlobgsrmpjcx?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Σε ολική αχρηστία» το κτίριο, πιθανά μη κατοικήσιμο και το διπλανό

Όπως επισήμανε ο αντιδήμαρχος, το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

«Αυτό που μετά βεβαιότητας μπορούμε να πούμε είναι ότι το κτίριο είναι σε ολική αχρηστία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσει αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Εκτεταμένες ζημιές φαίνεται να έχει υποστεί και το διπλανό κτίριο, η παλαιότητα του οποίου προκαλεί πρόσθετη ανησυχία. Σύμφωνα με τον κ. Χαρλαύτη, στην είσοδό του υπάρχει πλάκα που αναγράφει ως έτος κατασκευής το 1880. «Δεν γνωρίζω αν είναι κατοικήσιμο. Λόγω της ηλικίας του και της έκρηξης, ενδέχεται να κριθεί και αυτό ακατάλληλο. Μέχρι να γίνει η αυτοψία από τους τεχνικούς, όμως, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε».