Η απόφαση είχε προκαλέσει αντιδράσεις και η επίσημη μετονομασία καθυστέρησε λόγω νομικών προσφυγών από τις κεντροαριστερές δημοτικές αρχές του Μιλάνου με επικεφαλής τον δήμαρχο Μπέπε Σάλα.

Το αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου πήρε επισήμως σήμερα, Παρασκευή, το όνομα του εκλιπόντος πρώην πρωθυπουργού και μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

«Η σκέψη ότι το αεροδρόμιο "Σίλβιο Μπερλουσκόνι" θα υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο με γεμίζει υπερηφάνεια και συγκίνηση», δήλωσε στο ANSA η Μαρίνα Μπερλουσκόνι, μεγαλύτερη κόρη του πρώην πρωθυπουργού, πρόεδρος του ομίλου Fininvest και επικεφαλής του μεγαλύτερου εκδοτικού ομίλου της Ιταλίας, Mondadori.

«Ποιο καλύτερο όνομα θα μπορούσε να έχει μια γέφυρα σαν αυτήν από αυτό του Σίλβιο Μπερλουσκόνι; Ήταν ένας άνθρωπος που επιδίωκε πάντοτε τον διάλογο με όλους. Ο πατέρας μου πέρασε τη ζωή του κοιτάζοντας μπροστά και μακριά. Μου αρέσει να σκέφτομαι ότι από σήμερα το όνομά του θα υποδέχεται όσους φτάνουν από άλλες χώρες και θα αποχαιρετά όσους αναχωρούν για νέους προορισμούς», πρόσθεσε.

Με τη στήριξη της κεντροδεξιάς κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του κόμματος που ίδρυσε ο Μπερλουσκόνι Forza Italia, η ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ENAC) αποφάσισε το 2024 να μετονομάσει το αεροδρόμιο, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του σε ηλικία 86 ετών.

Η απόφαση είχε προκαλέσει αντιδράσεις και η επίσημη μετονομασία καθυστέρησε λόγω νομικών προσφυγών από τις κεντροαριστερές δημοτικές αρχές του Μιλάνου με επικεφαλής τον δήμαρχο Μπέπε Σάλα.

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Κατά τον χρόνο δημοσίευσης του άρθρου, η ιστοσελίδα του αεροδρομίου δεν είχε ακόμη υιοθετήσει τη νέα ονομασία.

Με πληροφορίες από ANSA