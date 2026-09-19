Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ώρες μετά τις σειρήνες που ήχησαν τη νύχτα και τις αναφορές για δύο ισχυρές εκρήξεις στην πόλη.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ριάντ, καθώς πυκνός μαύρος καπνός και φλόγες καταγράφηκαν σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας.

Εικόνες από το Ριάντ δείχνουν ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό, ενώ στην ίδια περιοχή φέρονται να έχουν εκδηλωθεί φλόγες. Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για το περιστατικό στο Reuters και το AFP, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας για τα αίτια ή την ακριβή τοποθεσία του συμβάντος.

Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς η Σαουδική Αραβία βρίσκεται αντιμέτωπη με κλιμακούμενες επιθέσεις από τους Χούθι της Υεμένης.

{https://x.com/HormuzLetter/status/2101281929857323334}

Οι σειρήνες και οι εκρήξεις που προηγήθηκαν

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, οι κάτοικοι του Ριάντ ξύπνησαν από τις σειρήνες που προειδοποιούσαν για πιθανή αεροπορική απειλή.

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Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων με τους Χούθι που καταγράφηκαν εκρήξεις στο Ριάντ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις σαουδαραβικές Αρχές εάν το νέο περιστατικό συνδέεται άμεσα με τις νυχτερινές εκρήξεις ή εάν πρόκειται για διαφορετικό συμβάν.

Στο στόχαστρο οι σαουδαραβικές υποδομές

Το Ριάντ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα περίοδο έντασης, καθώς οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο τμήμα της γειτονικής Υεμένης, έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία.

Μέχρι πρόσφατα, οι επιθέσεις είχαν επικεντρωθεί κυρίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στα νότια της χώρας ή κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι συγκεκριμένες περιοχές βρίσκονται μακριά από την πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα το Ριάντ να μην είχε βρεθεί μέχρι πρόσφατα στο επίκεντρο της νέας φάσης των εχθροπραξιών, οι οποίες έχουν αναζωπυρωθεί από τον Ιούλιο.

Η νέα εικόνα, με τις αναφορές για εκρήξεις και στη συνέχεια την εμφάνιση φλογών και πυκνού καπνού κοντά στο αεροδρόμιο, εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.

Παρά τις εικόνες και τις μαρτυρίες, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση από τη σαουδαραβική κυβέρνηση για το τι προκάλεσε τις φλόγες και τον μαύρο καπνό.