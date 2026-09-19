Για δεύτερη χρονιά οι ΗΠΑ αρνούνται να χορηγήσουν βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο Μαχμούντ Αμπάς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις ΗΠΑ να επανεξετάσει την απόφασή της να μην εκδώσει, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, βίζες σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους που επιθυμούν να μεταβούν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Καλούμε τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν αυτή την απόφαση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί, παραπέμποντας στις σχετικές συμφωνίες και στις υποχρεώσεις της Ουάσινγκτον ως χώρας που φιλοξενεί την έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δεν θα χορηγήσει βίζες στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Η ετήσια σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αρχίζει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την απόφαση των ΗΠΑ, στη συνεδρίαση θα μπορούν να παραστούν μόνο τα μέλη της παλαιστινιακής αποστολής που βρίσκονται ήδη στη χώρα και εκπροσωπούν την Παλαιστίνη στα Ηνωμένα Έθνη.