Συνάντηση με την Ντέλσι Ροδρίγκες και επαφές με ηγέτες από Ευρώπη, Ασία και Κόλπο περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ.

Σημαντικές επαφές με επίκεντρο τη Βενεζουέλα αναμένεται να έχει ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί την Τρίτη με την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο στις σχέσεις της με το Καράκας, με ιδιαίτερο βάρος να δίνεται στον ενεργειακό τομέα. Μετά τη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση τον Ιανουάριο του 2026, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην ανάγκη αξιοποίησης των μεγάλων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βενεζουέλας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ μετέβη πρόσφατα στο Καράκας, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για διμερή συμφωνία που, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, προβλέπει αυξημένο έλεγχο της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό πλούτο της χώρας, ο οποίος διαθέτει από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως.

Η συνάντηση με τη Ροδρίγκες αναμένεται, επομένως, να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες επαφές του Αμερικανού προέδρου κατά την παρουσία του στη Νέα Υόρκη, καθώς οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα συνδέονται πλέον άμεσα τόσο με την ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ όσο και με τη νέα ισορροπία στην περιοχή.

Το πρόγραμμα του Τραμπ στον ΟΗΕ

Πριν από τη συνάντηση με τη Ροδρίγκες, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εκφωνώντας την ομιλία του το πρωί της Τρίτης.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Μάικ Γουόλτς, θα έχει επαφές με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται επίσης συνομιλίες με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται ακόμη να συμμετάσχει σε συνάντηση με ηγέτες των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, σε μια σειρά επαφών που αναδεικνύουν το ευρύ διπλωματικό και ενεργειακό ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον στην παρούσα συγκυρία.