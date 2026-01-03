Τι αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τον πρόεδρο της Βενεζουέλας..

Ο Νικολάς Μαδούρο βρίσκεται καθ' οδόν προς τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη για αυτό που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν ως «ναρκοτρομοκρατία».

«Για πάνω από 25 χρόνια, οι ηγέτες της Βενεζουέλας έχουν καταχραστεί τις θέσεις δημόσιας εμπιστοσύνης τους και έχουν διαφθείρει τους θεσμούς για να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρει το κατηγορητήριο του υπουργείου Δικαιοσύνης εναντίον του προέδρου της Βενεζουέλας.

«Ο Νικολάς Μαδούρο Μόρος, ο κατηγορούμενος, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της διαφθοράς και έχει συνεργαστεί με τους συνωμότες του για να χρησιμοποιήσει την παράνομα αποκτηθείσα εξουσία του και τους θεσμούς που διέβρωσε για να μεταφέρει χιλιάδες τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Το χρονικό της επίθεσης των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στη Βενεζουέλα από τη νύχτα της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Βενεζουελάνο ομόλογό του, Νικολάς Μαδούρο.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν για πρώτη φορά λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα (8:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας και τη γύρω περιοχή. Συνεχίστηκαν μέχρι τις 5:15 (9:15 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυραύλους να σχίζουν τον ουρανό και στη συνέχεια να χτυπούν τους στόχους τους.

Λίγο πριν τις 13:00 ώρα Ελλάδας ο Αμερικανός Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μάικ Λι επικαλούμενος τηλεφωνική συνομιλία του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είπως οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους επιχείρηση στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Οι εκρήξεις, μερικές από τις οποίες ήταν πολύ ισχυρές, φαίνεται πως σημειώθηκαν στα νότια και στα ανατολικά της πρωτεύουσας και πιθανόν στο Φουέρτε Τιούνα, το τεράστιο στρατιωτικό συγκρότημα στην πόλη. Αυτό στεγάζει το υπουργείο Άμυνας και τη Στρατιωτική Ακαδημία.

Τεράστιο σε μέγεθος, περιλαμβάνει όχι μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και κατοικίες για στρατεύματα, όπου ζουν χιλιάδες οικογένειες. Σε μία από τις πύλες εισόδου- που φυλάσσεται ακόμη- ένα μικρό θωρακισμένο όχημα και ένα φορτηγό έφεραν ορατές τρύπες από σφαίρες, τόνισαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Κάτοικοι εγκατέλειψαν την περιοχή νωρίς το πρωί με βαλίτσες και τσάντες. Αρνήθηκαν να μιλήσουν σε δημοσιογράφους, αλλά μια γυναίκα είπε ότι φεύγει «γιατί παραλίγο να μας σκοτώσουν».

Άλλες εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο αεροναυτικό συγκρότημα Carlota, ένα στρατιωτικό και ιδιωτικό αεροδρόμιο πτήσεων, στο ανατολικό Καράκας. Ένα μικρό τεθωρακισμένο όχημα καμμένο και ένα καμμένο λεωφορείο ήταν ορατά, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στα δυτικά της χώρας, στη Λα Γκουάρια (διεθνές αεροδρόμιο και λιμάνι του Καράκας), στο Μαρακάι, την πρωτεύουσα της πολιτείας Αράγκουα (100 χλμ. νοτιοδυτικά του Καράκας), και στο Χιγκουερότε (100 χλμ. ανατολικά του Καράκας) στην πολιτεία Μιράντα, στις ακτές της Καραϊβικής.