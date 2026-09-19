Συναντιούνται ξανά λίγους μήνες μετά τον τελικό της Euroleague.

Τη δική τους μάχη για την κατάκτηση του Super Cup της Euroleague θα δώσουν το βράδυ του Σαββάτου 19/9 οι Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου και να ξεκινήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις φετινές τους επίσημες υποχρεώσεις.

Ο Ολυμπιακός κάνοντας μεγάλη ανατροπή στον ημιτελικό κόντρα στην Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή 18/9 βρέθηκε στον μεγάλο τελικό όπου θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης, με τις δυο ομάδες να κοντράρονται ξανά λίγους μήνες μετά τον αγώνα στο T-Center όπου οι Πειραιώτες κατέκτησαν το τέταρτο αστέρι τους στην Euroleague.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (19/9) στις 20:00 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Novasports 4.