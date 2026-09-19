Τέλος το καλοκαίρι από τις επόμενες ημέρες.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού για μια ακόμη φορά τις επόμενες ημέρες, με τη ζέστη να δίνει τη θέση της σε βροχές, καταιγίδες αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα, μία πιο ψυχρή αέρια μάζα από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη θα κάνει την εμφάνιση της στη χώρα, με αποτέλεσμα από την Τρίτη να πέσει σημαντικά η θερμοκρασία και να μπούμε σε φθινοπωρινή τροχιά.

Οι βροχές θα απασχολήσουν πιο πολύ την ανατολική και βόρεια Ελλάδα. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, τονίζει πως ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός το σαββατοκύριακο. Ωστόσο, όπως είπε, από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη θα υπάρξει ραγδαία αλλαγή του καιρού, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από την βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και θα επηρεάσουν τη χώρα μας.

Όπως είπε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, αρχικά η αστάθεια θα ξεκινήσει την Τρίτη στα βόρεια και κεντρικά της χώρας με βροχές και καταιγίδες, ενώ την Τετάρτη θα κινηθεί η κακοκαιρία νοτιότερα και θα επηρεάσει όλη τη χώρα. Μάλιστα, η μέγιστη θερμοκρασία την Τρίτη στα βόρεια και κεντρικά θα είναι 20 βαθμοί, ενώ το ίδιο θα συμβεί και την Τετάρτη.

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Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας περιμένουμε την κάθοδο πιο ψυχρών αέριων μαζών. Πλέον το φθινόπωρο θα μας χτυπήσει και πάλι την πόρτα με πιο έντονο χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασιακές τιμές.

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Σάκης Αρναούτογλου: Καταιγίδες με βροχοπλοκάμια και πολύ νερό από 26 έως 29/9, αλλά και πρώτα κρύα

«Καλοκαιρινός» θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι ίσως μόνο στα ορεινά της ενδοχώρας να έχουμε κάποιες βροχές. Ειδικότερα, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα κεντρικά τους 31 βαθμούς, στα νότια τους 27 και στα βόρεια από 23 έως και 27. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα σταματήσει στους 30 βαθμούς και στα ανατολικά νησιωτικά από 25 έως και 31 βαθμούς.

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Την Κυριακή από τα ΒΔ θα έχουμε συννεφιές και ίσως κάποιες μπόρες, ενώ τη Δευτέρα 21/9 στα ορεινά της χώρας να έχουμε κάποιες μπόρες με τάση να επιδεινωθούν προς το βράδυ. Την Τρίτη 22/9 φαίνεται να αλλάζει ο καιρός στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην αν. Στερεά και την Εύβοια. Αστάθεια αναμένεται και στην Αττική με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Την Τετάρτη 23/9 ο καιρός θα είναι καλός, αλλά από 26-27/9 αναμένουμε ένα χαμηλό βαρομετρικό στο Ιόνιο το οποίο θα απλώσει τα πλοκάμια του δίνοντας βροχές και καταιγίδες στα δυτικά μέχρι και τις 29/9.

«Αν τελικά επικρατήσει αυτό το σενάριο από την Κέρκυρα μέχρι και την Καλαμάτα θα έχουμε πολύ νερό από 26 έως και 29/9» είπε με νόημα ο Σάκης Αρναούτογλου.