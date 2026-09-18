Η σειρά Pixieware της Holt-Howard, που κυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, δημιούργησε μια νέα, εντυπωσιακή τάση στα κεραμικά σκεύη κουζίνας.

Αντί για την απλότητα της μοντέρνας διακόσμησης, δοκιμάστε να δώσετε στην κουζίνα σας τολμηρό και μοναδικό χαρακτήρα, εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 1960. Ανάμεσα στα πιο ιδιαίτερα αλλά και πολύτιμα αντικείμενα εκείνης της εποχής που μπορεί να εντοπίσει κανείς σε καταστήματα με μεταχειρισμένα είδη βρίσκονται τα προϊόντα μιας εμβληματικής μάρκας, της Holt-Howard.

Η σειρά Pixieware της Holt-Howard, που κυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, δημιούργησε μια νέα, εντυπωσιακή τάση στα κεραμικά σκεύη κουζίνας. Κάθε αντικείμενο έφερε το κεφάλι ενός μικρού ξωτικού με μια σκανταλιάρικη έκφραση, που κυμαινόταν από χαρούμενη έως πονηρή. Αυτά τα «pixies» έγιναν τόσο δημοφιλή, ώστε και άλλοι κατασκευαστές δημιούργησαν τις δικές τους εκδοχές, όπως οι κανάτες για λάδι και ξίδι της Davar.

Η συλλογή Pixieware

Η επιλογή αξεσουάρ για μια κουζίνα σε ρετρό στιλ γίνεται ακόμη πιο διασκεδαστική χάρη στη χιουμοριστική σειρά χαρακτήρων της Pixieware. Η συλλογή της Holt-Howard περιλάμβανε 16 διαφορετικά κομμάτια, κυρίως καμπυλωτά βάζα, με ιδιαίτερη γραμματοσειρά που ανέφερε το περιεχόμενο κάθε δοχείου.

Πολλά από αυτά τα βάζα αποτελούνταν από δύο μέρη, με το καπάκι να διαθέτει μια επίπεδη, τριγωνικού σχήματος λαβή που απεικόνιζε το πρόσωπο του χαρακτήρα. Όταν σήκωνε κανείς το καπάκι, αποκάλυπτε τα λεγόμενα «Spoofy Spoons», μικρά κουταλάκια που επέτρεπαν τη χρήση των δοχείων για την άντληση των καρυκευμάτων.

Ανάμεσα στα πρώτα κομμάτια της σειράς, που παρουσιάστηκαν το 1958, ήταν τα Jam 'n Jelly, Ketchup και Mustard. Το βάζο Jam 'n Jelly απεικόνιζε μια φιγούρα με ξανθά μαλλιά και ροδαλά μάγουλα, ενώ τα βάζα Ketchup και Mustard είχαν αντίστοιχα πορτοκαλί και κίτρινα πρόσωπα.

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Η αρχική σειρά περιλάμβανε επίσης δοχεία για στιγμιαίο καφέ, ζάχαρη και κρέμα. Ωστόσο, η Holt-Howard επέκτεινε στη συνέχεια τη συλλογή με πολλές ακόμη επιλογές, μεταξύ των οποίων και ένα βάζο για κεράσια μαρασκίνο. Όπως και στα υπόλοιπα εκκεντρικά δοχεία της σειράς, το συγκεκριμένο είχε ένα πρόσωπο με μύτη σε σχήμα κερασιού και έκφραση έκπληξης.

Η Holt-Howard επεκτάθηκε και στον χώρο της φιλοξενίας, δημιουργώντας ένα σετ τριών δοχείων για συνοδευτικά κοκτέιλ: Olives, Onions και Cherries.

Πώς θα αναγνωρίσετε τα αυθεντικά Pixieware

Μέχρι και σήμερα, τα έντονα σχήματα, τα ζωηρά χρώματα και τα χαρακτηριστικά που θυμίζουν καρτούν κάνουν τα Pixieware ιδιαίτερα αναγνωρίσιμα στους λάτρεις του midcentury modern design. Εκτός από νοσταλγικά αντικείμενα μιας άλλης εποχής, τα αυθεντικά Pixieware της Holt-Howard θεωρούνται πλέον ιδιαίτερα συλλεκτικά.

Μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα ξεχωριστά βάζα στο τραπέζι σας, συνδυάζοντάς τα με vintage σερβίτσια, όπως η σειρά Starburst της Franciscan Ware, για να δώσετε στην κουζίνα σας μια αυθεντική ρετρό αισθητική.

Όταν αναζητάτε κομμάτια της σειράς, ιδιαίτερα σε καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών, χρειάζεται να ελέγχετε προσεκτικά την κατάστασή τους. Οι λεπτοί λαιμοί και τα κουταλάκια των βάζων παρουσιάζουν συχνά χτυπήματα, σπασίματα ή ρωγμές. Ένα ακόμη συνηθισμένο πρόβλημα είναι να έχουν συνδυαστεί λανθασμένα καπάκια και δοχεία από διαφορετικά κομμάτια.

Η αξία των αυθεντικών κομματιών σήμερα

Η Holt-Howard κατασκεύαζε και εισήγαγε τα κεραμικά της, μεταξύ των οποίων και τα Pixieware, από την Ιαπωνία. Στην κάτω πλευρά των βάζων αναγραφόταν συχνά η χώρα προέλευσης, δηλαδή η Ιαπωνία, καθώς και ο κατασκευαστής και η ημερομηνία παραγωγής, μέσω μιας σφραγίδας με μελάνι.

Η συγκεκριμένη ένδειξη αποτελεί έναν καλό τρόπο για να ξεχωρίσει κανείς τα αυθεντικά προϊόντα της Holt-Howard από τις πολλές άλλες μάρκες που άρχισαν να δημιουργούν τις δικές τους εκδοχές Pixieware κατά τη δεκαετία του 1960.

Την εποχή της κυκλοφορίας τους, τα κομμάτια πωλούνταν σε προσιτές τιμές, με ένα μεμονωμένο βάζο να κοστίζει περίπου 1 δολάριο. Σήμερα, τα αυθεντικά Pixieware της Holt-Howard μπορούν να πωλούνται για περισσότερα από 100 δολάρια, ανάλογα με το αντικείμενο και την κατάστασή του.

Ένα αυθεντικό βάζο Ketchup πωλείται στο Etsy έναντι 110 δολαρίων, ενώ ένα βάζο Instant Coffee διατίθεται στο eBay για 395 δολάρια. Πιο σπάνια κομμάτια, όπως τα βάζα Honey ή Chili Sauce, μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τα 500 δολάρια.

Οι νεότερες εκδοχές της Pixieware

Υπάρχουν επίσης νεότερα κομμάτια Pixieware, σχεδιασμένα με βάση το χαρακτηριστικό στιλ του midcentury modern. Μια συνεργασία στην οποία συμμετείχαν πρώην δημιουργοί της Holt-Howard οδήγησε στην κυκλοφορία μιας δεύτερης γενιάς Pixieware, στην οποία περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, και ένα βάζο για μπισκότα με ένα ξωτικό που κλείνει πονηρά το μάτι.

Η περιορισμένη αυτή σειρά της Grant Howard Associates γνώρισε δημοτικότητα, ωστόσο δεν θα πρέπει να συγχέεται με τα αυθεντικά Pixieware της Holt-Howard, τα οποία ήταν εκείνα που έθεσαν τις βάσεις για μια τάση που παρέμεινε ζωντανή για δεκαετίες.

πηγή: housedigest