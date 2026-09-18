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Στην κόντρα Φλωρίδη και Δουδωνή «δεν φταίει μόνο ο ένας».

Η αλήθεια είναι πως η κόντρα Δουδωνή-Φλωρίδη στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ήταν αποκρουστική.

«Όταν υπάρχουν διαφορές δεν φταίει μόνο ένας και υπάρχουν αφορμές με διάρκεια» σχολίασε την Πέμπτη (ραδιόφωνο των "Παραπολιτικών") η Άννα Διαμαντοπούλου.

Η πρώην Επίτροπος, με την οποία ο υπογράφων διαφωνεί σε πολλά θέματα, είπε το αυτονόητο.

Κάποιοι θέλησαν να το κάνουν εσωκομματικό πρόβλημα.

Έτσι συμβαίνει πάντοτε με όσους τους δείχνεις το φεγγάρι και αυτοί επιμένουν να κοιτούν το δάκτυλο!

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Β.Σκ.