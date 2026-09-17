Την ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις στη συνταγματική αναθεώρηση υπογράμμισε η Άννα Διαμαντοπούλου, αναφερόμενη παράλληλα στη θέση του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 16, τις δημοσκοπήσεις και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός, Άννα Διαμαντοπούλου, μίλησε στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα, τη συνταγματική αναθεώρηση, το άρθρο 16, τις δημοσκοπήσεις, αλλά και τις τελευταίες ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Η αντιπαράθεση Φλωρίδη - Δουδωνή

Με αφορμή τη χθεσινή αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή, η κ. Διαμαντοπούλου σημείωσε ότι μια κοινοβουλευτική σύγκρουση δεν μπορεί να αποδίδεται αποκλειστικά στη στάση ενός προσώπου.

«Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή δεν φταίει ποτέ μόνο ένας. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση δίνονται αφορμές και οι αφορμές δεν είναι πάντοτε στιγμιαίες μπορεί να έχουν και διάρκεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση

Αναφερόμενη στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση, η Άννα Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι το κόμμα έχει προχωρήσει σε εκτενή επεξεργασία των προτάσεών του και έχει καταλήξει σε συγκεκριμένα άρθρα που θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν.

«Για το σύνταγμα το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει εξαιρετικά σοβαρή τοποθέτηση και στάση. Έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή επεξεργασία. Εκλήθη το πολιτικό του Συμβούλιο, η κοινοβουλευτική του ομάδα κατέληξε σε έναν αριθμό άρθρων και με το περιεχόμενό τους μάλιστα και πολλές από αυτές συμπίπτουν ως άρθρα με τη μεταβολή που θέλει η ΝΔ», είπε.

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Η ίδια εξήγησε ότι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης απαιτεί δύο διαδοχικές Βουλές, με την πρώτη να αποφασίζει ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν και τη δεύτερη να καθορίζει το περιεχόμενο των αλλαγών.

«Για να γίνει η αλλαγή του συντάγματος χρειάζονται δύο Βουλές η προτείνουσα και η αναθεωρητική. Στην πρώτη Βουλή, σε αυτή που είμαστε τώρα, αποφασίζουμε μόνο τον αριθμό του άρθρου, λέμε πρέπει να αλλάξει το άρθρο 16, δεν λέμε πως θα αλλάξει. Το πως θα αλλάξει θα το αποφασίσει η δεύτερη Βουλή», σημείωσε.

«Είμαστε υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16»

Ειδικά για το άρθρο 16 και το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων, η κ. Διαμαντοπούλου ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ τάσσεται υπέρ της αναθεώρησής του, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το περιεχόμενο της τελικής αλλαγής θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερης συναίνεσης.

«Είμαστε υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16. Με ποιο περιεχόμενος Θέλουμε να κάνουμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ή θέλουμε να κάνουμε μόνο μη κρατικά; …Αυτό που θέλουμε στη δεύτερη Βουλή είναι να υπάρχει μια συναίνεση πολλών κομμάτων, δεν ξέρουμε ποιος θα έχει την πλειοψηφία, θέλουμε όμως 180 ώστε να υπάρχει αλλαγή αλλά να είναι μη κρατικά μη κερδοσκοπικά», ανέφερε.

Παράλληλα, σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο έχει παρουσιαστεί το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων, λέγοντας: «Εδώ ψηφίσανε νόμο για μη κρατικά μη κερδοσκοπικά και σε όλες τις διαφημίσεις στην τηλεόραση λέει “μη κρατικό”, το έχουν ξεχάσει το “μη κερδοσκοπικό”».

Η πρώην υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διακομματικών συναινέσεων κατά τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

«Το σύνταγμα θέλει συναινέσεις και οι συναινέσεις δεν αφορούν μόνο το ΠΑΣΟΚ, την ΝΔ, αφορούν ένα σύνολο κομμάτων και πρέπει να μάθουμε στη χώρα να λειτουργούμε πια με συναινέσεις πολλών κομμάτων. Δεν είμαστε σε δύο μεγάλα κόμματα άρα, ο τρόπος που λειτούργησε το ΠΑΣΟΚ ήταν σωστός. Πολιτικά ψάχτηκε πολύ και συνταγματικά έχουμε το ok πολύ σημαντικών συνταγματολόγων του δημόσιου βίου», υπογράμμισε.

«Η πολλή συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις μόνο κακό έχει κάνει στο ΠΑΣΟΚ»

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις και τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου κράτησε αποστάσεις, σημειώνοντας ότι η συνεχής ενασχόληση με τις μετρήσεις δεν βοηθά το κόμμα.

«Θα δούμε και θα μιλήσουμε στο τέλος. Η πολλή συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις μόνο κακό έχει κάνει στο ΠΑΣΟΚ», είπε χαρακτηριστικά.

Η ομιλία Φον ντερ Λάιεν και οι ευρωπαϊκές εξελίξεις

Η κ. Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε και στην ομιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εστιάζοντας στις σχέσεις της Ευρώπης με τον Καναδά, την Αρκτική, την ευρωπαϊκή άμυνα, την κλιματική αλλαγή και το μεταναστευτικό.

«Είπε πολλά. Να σας πω ότι η συνεργασία σε πολλά επίπεδα με τον Καναδά έχει θετικά και αρνητικά. Τα θετικά είναι εξωτερική πολιτική, φυσικό αέριο, Αρκτική», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η Αρκτική αναμένεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη γεωπολιτική και οικονομική σημασία τα επόμενα χρόνια.

«Τα επόμενα χρόνια η Αρκτική θα είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα γιατί ανοίγουν νέες δίοδοι επειδή λιώνουν οι πάγοι και θα αλλάξει όλη η πορεία της ναυσιπλοΐας. Επομένως η απόφαση αυτή της Ευρώπης είναι σημαντική», σημείωσε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπάρχουν και τομείς στους οποίους ανακύπτουν ανταγωνισμοί, όπως το εμπόριο και ο χάλυβας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική και στον ρόλο χωρών όπως η Βρετανία και η Νορβηγία.

«Το δεύτερο μεγάλο και σημαντικό στοιχείο ήταν το θέμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που μπαίνει μέσα και η Βρετανία και η Νορβηγία και φαίνεται η Ευρώπη να κινείται προς την κατεύθυνση του δικού της αμυντικού σχηματισμού. Είναι βήμα σημαντικό, θα δούμε πως θα εξελιχθεί. Είναι το άρθρο 4, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα», είπε.

Κλιματική αλλαγή, ασφάλιση και μεταναστευτικό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και της ασφάλισης περιουσιών απέναντι στις φυσικές καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

«Και βέβαια υπάρχουν ζητήματα όπως το θέμα της κλιματικής αλλαγής που μιλάει για το θέμα της ασφάλισης. Είναι τεράστιο θέμα το να μπει η ευρωπαϊκή διάσταση στο πως ασφαλίζονται οι περιουσίες σε μια κλιματική καταστροφή», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προτάσεις για το μεταναστευτικό και στον ρόλο της Frontex στη διαχείριση των ευρωπαϊκών συνόρων.

«Μπαίνουν ζητήματα μετανάστευσης για την μεγαλύτερη ευελιξία και το ρόλο της Frontex στα σύνορα… Αυτά όλα τα θέματα αφορούν την Ελλάδα», ανέφερε.

Κλείνοντας, η κ. Διαμαντοπούλου στάθηκε και στον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, προειδοποιώντας για τις πιέσεις που μπορεί να υπάρξουν στα κονδύλια για τον αγροτικό τομέα.

«Από εδώ και πέρα η κάθε χώρα θα πρέπει να ορμήσει για να μπορέσει να κάνει τις επιλογές γιατί ο μεγάλος κίνδυνος στον προϋπολογισμό που ανακοίνωσε η κυρία Φον ντερ Λάιεν είναι ότι υπάρχουν χώρες που θέλουν μείωση των αγροτικών κονδυλίων. Τα περισσότερα από αυτά που ανακοινώθηκαν χθες τα βλέπω σε θετική κατεύθυνση αλλά υπάρχουν πράγματα που δεν ειπώθηκαν και τα περιμέναμε», κατέληξε.