«Έχουμε την αυτοπεποίθηση, λόγω του προγράμματός μας, των στελεχών και της οργανωτικής μας διάταξης», είπε ο Διονύσης Τεμπονέρας.

«Η ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας εδραιώνονται ως βασικός πόλος εναλλακτικής διακυβέρνησης» δήλωσε ο Διονύσης Τεμπονέρας στο Action24, σχολιάζοντας τη χθεσινή δημοσκόπηση του τηλεοπτικού σταθμού.

Παράλληλα, ο Τομεάρχης Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επισήμανε πως η διαφορά του δεύτερου και του τρίτου κόμματος, δηλαδή της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ, αποτελεί ισχυρή και διακριτή διαφορά «η οποία δημιουργεί προοπτική κυβερνησιμότητας». «Το 17% είναι βατήρας, προκειμένου να μπορέσουμε να επεκτείνουμε την επιρροή μας και να μεταδώσουμε το μήνυμά μας σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε πως πηγαίνοντας προς τις εκλογές, φαίνεται να «συγκροτείται ένας πλατύς προοδευτικός πόλος γύρω από ένα πρόγραμμα το οποίο εσείς λέτε δεν έπεισε, εμείς στα ποιοτικά στοιχεία βλέπουμε ότι στα μεγάλα ζητήματα» των τριών τελευταίων δημοσκοπήσεων που αφορούν είτε την οικονομία, είτε την ακρίβεια, είτε το κοινωνικό κράτος, είτε την αντιμετώπιση της διαφθοράς, «φαίνεται ότι οι προτάσεις οι οποίες έγιναν, όχι με μαξιμαλισμό, με ρεαλισμό, αν θέλετε με συγκρατημένο τρόπο, με ανάκτηση ενδεχομένως και μέρους της αξιοπιστίας που είναι ένας βασικός στόχος για μας» κερδίζει συνεχώς έδαφος και μπορούμε με καλύτερους όρους να πορευτούμε, αναπτύσσοντας και την οργανωτική μας διάταξη σε επόμενο χρόνο, αλλά βεβαίως και μεταδίδοντας το μήνυμά μας σε όλη την επικράτεια.

Ο Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ ανέφερε πως αυτή τη στιγμή εκφωνήθηκε ένα πρόγραμμα που φαίνεται από τα ποιοτικά στοιχεία πως αξιολογήθηκε θετικά από τους πολίτες, όπως η μείωση του ΦΠΑ ως μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας.

«Αυτή τη στιγμή το μήνυμα μόλις ξεκίνησε να εκπέμπεται» ανέφερε ο Διονύσης Τεμπονέρας, και πως δεν ενδιαφέρει την ΕΛΑΣ ο ανταγωνισμός με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά μόνος πολιτικός αντίπαλος είναι η ΝΔ και οι πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει. «Έχουμε την αυτοπεποίθηση, λόγω του προγράμματός μας, των στελεχών και της οργανωτικής μας διάταξης» κατέληξε ο Τομεάρχης Εργασίας.

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