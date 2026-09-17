Σήμερα ή το αργότερο αύριο, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου η ανακοίνωση της εμβόλιμης Α2 φάσης προσλήψεων αναπληρωτών που θα αφορά περίπου 300 εκπαιδευτικούς.

Όλα είναι έτοιμα από πλευράς υπουργείου Παιδείας ώστε να εκκινήσει η διαδικασία της εμβόλιμης Α2 φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέσω της οποίας επιχειρείται να καλυφθούν άμεσα τα κενά που δημιουργήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η διαδικασία αναμένεται να «τρέξει» εντός της ημέρας ειδάλλως το αργότερο μέχρι αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με την κάλυψη να φτάνει περίπου τους 300 εκπαιδευτικούς. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια διορθωτική και στοχευμένη διαδικασία, η οποία αποσκοπεί στην κάλυψη θέσεων που είχαν δοθεί κατά την Α΄ φάση, αλλά τελικά παρέμειναν κενές επειδή οι εκπαιδευτικοί που είχαν προσληφθεί δεν ανέλαβαν υπηρεσία. Πρόκειται για μια διαδικασία «γέφυρα» πριν από την Β φάση προσλήψεων 6.500 αναπληρωτών που έχει προγραμματιστεί για το τέλος Σεπτεμβρίου.

Α2 φάση προσλήψεων αναπληρωτών: Ποιες θέσεις θα καλυφθούν

Το βασικό χαρακτηριστικό της Α2 φάσης είναι ότι δεν αποτελεί νέα γενική καταγραφή όλων των κενών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα σχολεία. Αντίθετα, στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι θέσεις που είχαν ήδη συμπεριληφθεί στην Α΄ φάση προσλήψεων, αλλά δεν καλύφθηκαν τελικά στην πράξη. Πρόκειται κυρίως για περιπτώσεις στις οποίες εκπαιδευτικοί προσλήφθηκαν στην Α΄ φάση, δεν παρουσιάστηκαν για να αναλάβουν υπηρεσία, παραιτήθηκαν ή δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ανάληψης με αποτέλεσμα η σχολική μονάδα να βρεθεί εκ νέου με ακάλυπτη θέση.

Η επιλογή της εμβόλιμης φάσης κρίθηκε για ακόμη μια φορά σκόπιμη από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ στο πλαίσιο του να καλυφθούν άμεσα κενά που έπρεπε ήδη να θεωρούνται καλυμμένα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η Α2 φάση έχει περισσότερο διορθωτικό χαρακτήρα εν αντιθέσει με την Β φάση που όπως έχει τονίσει και η υπουργός Παιδείας θα έχει ευρύτερο χαρακτήρα, καθώς θα καλύψει τα νέα και καταγεγραμμένα λειτουργικά κενά που συνεχίζουν να υπάρχουν στις σχολικές μονάδες. Με βάση τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, η μεγάλη Β΄ φάση τοποθετείται προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, με την Σοφία Ζαχαράκη να τονίζει ότι θα αφορά περίπου 6.500 προσλήψεις αναπληρωτών.

Το υπουργείο Παιδείας με το πρώτο κιόλας κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και τα 21.000 κενά που έχουν δημιουργηθεί καλείται να συνδυάσει δύο διαφορετικές ανάγκες, από τη μία, να κλείσει γρήγορα τις «τρύπες» που δημιουργήθηκαν αμέσως μετά την Α΄ φάση και, από την άλλη, να προχωρήσει στον συνολικότερο σχεδιασμό της Β΄ φάσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο επίκεντρο η Ειδική Αγωγή και η Παράλληλη Στήριξη

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα κενά στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη. Πρόκειται για τομείς στους οποίους η απουσία εκπαιδευτικού προσωπικού έχει άμεση επίδραση στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων και στην εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών. Οι ανάγκες αυτές αναμένεται να απασχολήσουν έντονα και τη Β΄ φάση, καθώς η κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού σχεδιασμού στελέχωσης. Για τις σχολικές μονάδες, το ζητούμενο είναι να περιοριστεί όσο γίνεται ο χρόνος κατά τον οποίο οι μαθητές παραμένουν χωρίς εκπαιδευτικό. Για τους αναπληρωτές, αντίστοιχα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στις επόμενες προσλήψεις και στις περιοχές και ειδικότητες που θα περιληφθούν στις νέες φάσεις.