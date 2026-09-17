Φεστιβαλικές ταινίες, δράση και στο βάθος... μια κότα.

Μια πλούσια κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά και φέρνει διακεκριμένες φεστιβαλικές ταινίες, διάσημους αστέρες και μία... κότα (!) που κλέβει την παράσταση.



Ο Λίαμ Νίσον επιστρέφει με τον Κωδικό Τεχεράνη και μπόλικη δράση, ο Ιρανός πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαραντί μάς παρουσιάζει τις «Παράλληλες Ιστορίες», με Ιζαμπέλ Ιπέρ, Βιρζινί Εφρά και Βενσάν Κασέλ. Επίσης, η Λεά Σειντού είναι εξαιρετική στο «Τρυφερό Κτήνος» και η ελληνικής και ουγγρικής συμπαραγωγής «Κότα», του Γκιόρκι Πάλφι, έχει την πιο ακαταμάχητη και ευρηματική φτερωτή ηρωίδα, που απλά υποδύεται τον εαυτό της.

Resident Evil

Από το μυαλό του οραματιστή σκηνοθέτη Zach Cregger (Weapons, Barbarian) έρχεται μια νέα ταινία της σειράς ταινιών Resident Evil.

Σε μια ολοκαίνουρια ιστορία, η ταινία ακολουθεί τον Bryan (Austin Abrams), έναν ιατρικό κούριερ που, χωρίς να το θέλει, βρίσκεται μπλεγμένος σε έναν ασταμάτητο αγώνα επιβίωσης, καθώς μια μοιραία, φρικιαστική νύχτα διαλύει τα πάντα γύρω του και το χάος επικρατεί.

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Κωδικός Τεχεράνη (The Fix)

Ύστερα από μια αποτυχημένη αποστολή, ο Τάκερ, πρώην πράκτορας της CIA, οδηγεί μια ομάδα απογοητευμένων πρώην κατασκόπων στην αναζήτηση εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, που χάθηκαν κατά την κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ακολουθώντας μια πληροφορία από τον Λάρι – τον παλιό του μέντορα και άνθρωπο που τον στρατολόγησε – ο Τάκερ ξεκινά μια παράτολμη επιχείρηση στην καρδιά του Ιράν, που μπορεί να αλλάξει για πάντα τη ζωή του και της ομάδας του.

Καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξαπάτησης, προδοσίας και απρόβλεπτων συμμαχιών, ο κλοιός γύρω τους στενεύει και η αποστολή γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Γκάι Μος (Bunraku), με πρωταγωνιστή τον Λίαμ Νίσον.

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Παράλληλες Ιστορίες (Parallel Tales)

Ψυχολογικό σοφιστικέ δράμα του Ιρανού σκηνοθέτη Ασγκάρ Φαραντί.

Αναζητώντας έμπνευση για το νέο της μυθιστόρημα, η Σιλβί κατασκοπεύει τους γείτονές της στο απέναντι κτίριο χρησιμοποιώντας ένα τηλεσκόπιο. Όταν προσλαμβάνει τον νεαρό Αντάμ για να τη βοηθά με την καθημερινότητά της, δεν έχει ιδέα ότι θα ανατρέψει τη ζωή και τη δουλειά της.

{https://youtu.be/y3BV9KeJzGM?si=lTSZZWNjWUYRoCyX}

Η Επέλαση (Onslaught)

Όταν μια αδίστακτη ομάδα γενετικά τροποποιημένων υπερστρατιωτών ξεφεύγει στην έρημο, μια στρατιωτικός και ​​ελεύθερη σκοπευτής πρέπει να εξαπολύσει την κόλαση για να προστατεύσει τη μικρή κόρη της.

{https://youtu.be/7QK8wchdBDI?si=4X8SIfb2UIugRN5D}

Tennis Maestro (Il Maestro)

Ιταλία, τέλη της δεκαετίας του ’80. Ο 13χρονος Φελίτσε έχει μάθει να ζει με απόλυτη πειθαρχία κάτω από το βάρος των φιλοδοξιών του πατέρα του για μια λαμπρή καριέρα στο τένις. Όμως, η είσοδός του στα τουρνουά εθνικού επιπέδου ανοίγει μπροστά του έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Για να τον οδηγήσει στο επόμενό του βήμα, η οικογένειά του εμπιστεύεται την προετοιμασία του στον Ραούλ Γκάτι, έναν χαρισματικό αλλά και αντισυμβατικό πρώην πρωταθλητή, που κουβαλά το δικό του αινιγματικό παρελθόν.

{https://youtu.be/8DIsDBsTPRM?si=-1zN6MWvEqkn0pWC}

Τρυφερό Κτήνος (Gentle Monster)

Η Λούσι, πιανίστρια, μόλις μετακόμισε με την οικογένειά της από την πόλη σε ένα εξοχικό σπίτι με την ελπίδα να ανακουφίσει την σοβαρή εξάντληση του συζύγου της, Φιλίπ.



Πριν προλάβουν να εγκατασταθούν στο νέο τους σπίτι, μια επίσκεψη της αστυνομίας διαλύει τον κόσμο τους.



Απομονωμένη και απεγνωσμένη για να προστατεύσει τον μικρό της γιο, η Λούσι πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση μόνη, παγιδευμένη ανάμεσα στον άντρα που αγαπά και τον φόβο για το τι μπορεί να έχει κάνει.

Με τη Λέα Σεϊντού, από την σκηνοθέτρια Μαρί Κρόιτσερ.

{https://youtu.be/j2vvEWdGUF8?si=qfGWq0INwkS-6Gx-}

Κότα (Hen)

«Όσο μεγαλύτερη η δύναμη τόσο μεγαλύτερη η ευθύνη», αλλά τι γίνεται στην περίπτωση που η ηρωίδα είναι μια κότα; Αφού δραπετεύει από ένα πτηνοτροφείο, μια κότα βρίσκει καταφύγιο στην αυλή ενός υπό διάλυση εστιατορίου. Εκεί, ανακαλύπτει τον έρωτα, έρχεται αντιμέτωπη με την ιεραρχία της ομάδας και παλεύει να προστατεύσει τα αυγά της από έναν άπληστο ιδιοκτήτη.

Η συναρπαστική, αστεία, συγκινητική ιστορία επιβίωσης μιας κότας γίνεται μια πρωτότυπη ταινία που αψηφά τα είδη με τον πιο ευφάνταστο τρόπο.​

Σε σκηνοθεσία György Pálfi. Με τους: Γιάννης Κοκιασμένος, Αργύρης Πανταζάρας, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνης Καφετζόπουλος.

{https://youtu.be/JxEKgl7IU0Q?si=8bYwN0LgzgJG7-ck}