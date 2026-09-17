«Είχα δηλώσει ότι δεν θα είμαι υποψήφιος. Η απόφαση μου άλλαξε επειδή οι εκλογές του 2027 προσλαμβάνουν έναν κρίσιμο χαρακτήρα», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης για την υποψηφιότητά του.

Για «καταπληκτικό, παρακμιακό, σαφώς αντικοινοβουλευτικό ντουέτο με την Κωνσταντοπούλου», έκανε λόγο ο Γιώργος Φλωρίδης σχολιάζοντας το επεισόδιο που είχε χθες στη Βουλή, στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με τον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ενεπλάκη φωνάζοντας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Αυτή η γελοιοποίηση οδήγησε στο αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα», το οποίο επίσης χαρακτήρισε «ανιστόρητο». «Στη Συνταγματική Αναθεώρηση επί Τσίπρα, ο κ. Καλογήρου το 2019 συμμετείχε κανονικά στη συνεδρίαση και ήταν εξωκοινοβουλευτικός», είπε, προσθέτοντας πως «το ίδιο συνέβη και στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση το 1998 (που ολοκληρώθηκε το 2001), όπου παρίστατο ο αρμόδιος υπουργός Δικαιοσύνης. Όταν προχωρήσαμε στη φάση της πλήρους αναθεώρησης, υπουργός Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ ήταν ο εξωκοινοβουλευτικός ακαδημαϊκός Σταθόπουλος, που πήρε μέρος σε συνεδριάσεις, στην Ολομέλεια. Οι υπουργοί Δικαιοσύνης παρίστανται πάντα στις αναθεωρήσεις», είπε για την παρουσία του στη Βουλή.

Εξαπέλυσε δε πυρά και πάλι προς τη Χ. Τρικούπη, λέγοντας: «Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε εκείνο το ΠΑΣΟΚ και το σημερινό; Τότε γενικός εισηγητής ήταν ο Βενιζέλος, τώρα ο Δουδωνής», χαρακτηρίζοντας το ύφος του απέναντι στον ίδιο, που είναι «θεσμικό πρόσωπο» ως υπουργός Δικαιοσύνης «ιταμό».

Ερωτηθείς, δε, για τη φράση του προς τον κ. Δουδωνή (σ.σ. «πού καταντήσατε το ΠΑΣΟΚ») είπε πως αφορούσε την συγκεκριμένη «αντικοινοβουλευτική, ιταμή συμπεριφορά», αλλά και την «καταψήφιση προτάσεων που κατέθεσε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ».

Για μια ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε: «Ο κ. Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, είπε πως υπάρχει η απόφαση του Συνεδρίου. Τι να συζητάμε; Χθες το ντουέτο ήταν ΠΑΣΟΚ - Κωνσταντοπούλου».

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Για την υποψηφιότητα του στην Α' Θεσσαλονίκης και το αν είναι στη ΝΔ γενικώς ή λόγω Μητσοτάκη: «Είχα δηλώσει δημόσια στα μέσα ενημέρωσης πως δεν θα είμαι υποψήφιος. Η απόφαση άλλαξε, γιατί οι εκλογές του 2027 προσλαμβάνουν κρίσιμο χαρακτήρα», επισημαίνοντας πως από τη μία υπάρχει ένα κόμμα που στοχεύει στη σταθερότητα και από την άλλη μια «πανσπερμία κομμάτων», που κλείνουν τις πόρτες σε συνεργασίες. «Η υποψηφιότητά μου έχει μια συγκεκριμένη στόχευση», σημείωσε.

Για τον Ηλία Κασιδιάρη, είπε καταληκτικά: «Δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με καταδικασμένο εγκληματία, του δίνουμε χώρο, η Ελληνική Πολιτεία είναι θωρακισμένη».

Αναλυτικά:

Για τη σύγκρουσή του με Δουδωνή και Κωνσταντοπούλου

«Ήταν ένα καταπληκτικό ντουέτο, παρακμιακό τελείως, αντικοινοβουλευτικό γιατί το ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης επέλεξε τον δρόμο της αυτό-γελοιοποίησης. Κατέθεσε προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος και στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει τις προτάσεις που κατέθεσε. Ας επέλεγε να μην καταθέσει προτάσεις. Αυτή η γελοιοποίηση οδήγησε σε αυτό το αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα. Δηλαδή ένας άνθρωπος οποίος είναι καινούργιος στη Βουλή , εγώ εκλεγεί 5 τετραετίες, και το οποίο ήταν τελείως ανιστόρητο δηλαδή εξευτελίστηκε.

Ήταν ανιστόρητο γιατί όπως προέκυψε από τα πρακτικά της Βουλής στην αναθεώρηση του 2019 με την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, υπουργός Δικαιοσύνης ήταν ο κ. Καλογήρου εξωκοινοβουλευτικός και συμμετείχε κανονικά στη διαδικασία της αναθεώρησης. Όταν το 1998 ξεκίνησε η διαδικασία που ολοκληρώθηκαν το 2001 διαβάστηκαν τα πρακτικά της Βουλής τότε και ο προεδρεύων τότε αντιπρόεδρος κ. Κρητικός είπε ότι στη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος παρίσταται ο αρμόδιος υπουργός Δικαιοσύνης. Στη συνέχεια όταν προχωρήσαμε στη φάση της πλήρους αναθεώρησης το 2001 υπουργός Δικαιοσύνης τότε ήταν ο καθηγητής και ακαδημαϊκός κ. Σταθόπουλος, εξωκοινοβουλευτικός ο οποίος πήρε μέρος σε πάρα πολλές συνεδριάσεις, ακόμα και στις επιτροπές και στην ολομέλεια και τοποθετήθηκε πολλές φορές άρα εκτός από αντικοινοβουλευτικό ήταν και ανιστόρητο, πέρα από το ιταμό ύφος», είπε και συνέχισε:

«Η διαφορά ανάμεσα σε εκείνο το ΠΑΣΟΚ και το σημερινό είναι ότι στην αναθεώρηση του 1998-2001 γενικός εισηγητής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος και τώρα είναι ο Δουδωνής».

Για τη φράση του «πού το καταντήσατε το ΠΑΣΟΚ»

«Εννοούσα αυτή την συμπεριφορά πρώτον να καταθέτει προτάσεις και να γελοιοποιείται μη ψηφίζοντας τις προτάσεις του και δεύτερον, μετερχόμενο τέτοια αντικοινοβουλευτική ιταμή συμπεριφορά… δεν θυμάμαι ποτέ αυτό το πράγμα σε τέτοιο επίπεδο», δήλωσε και πρόσθεσε: «Χθες ήταν καταπληκτικό ότι το «ντουέτο» ήταν ΠΑΣΟΚ και Κωνσταντοπούλου».

«Η απόφασή μου άλλαξε», είπε για την υποψηφιότητά του

«Εγώ είχα δηλώσει ότι δεν θα είμαι υποψήφιος. Η απόφαση μου άλλαξε επειδή οι εκλογές του 2027 προσλαμβάνουν έναν κρίσιμο χαρακτήρα. Η εικόνα αυτή στην μεταπολίτευση είναι τελείως καινούργια δηλαδή υπάρχει ένα κόμμα το οποίο μπορεί να διεκδικήσει την αυτοδυναμία και να δημιουργήσει μια σταθερή κυβέρνηση που είναι το μέγα ζητούμενο για τη χώρα, και από την άλλη μεριά υπάρχει μια πανσπερμία κομμάτων τα οποία δηλώνουν ότι κανένα δεν θα συνεργαστεί με κανέναν άλλο κι όλοι μαζί με την κυβέρνηση. Άρα η δική μου συμμετοχή έχει να κάνει με το πως αντιλαμβάνομαι την κρισιμότητα των εκλογών να βοηθήσω στην κατεύθυνση αυτή. Επομένως είναι μια πολύ καθαρή υποψηφιότητα με μια πολύ καθαρή στόχευση», σημείωσε.

«Η Πολιτεία είναι θωρακισμένη απέναντι στους εγκληματίες»

«Δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με έναν καταδικασμένο εγκληματία και τι θα κάνει αυτός. Η ελληνική πολιτεία είναι θωρακισμένη απέναντι στους εγκληματίες», δήλωσε για τον Ηλία Κασιδιάρη.