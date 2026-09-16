«Ποια ελπίδα προσφέρετε στον ελληνικό λαό; Επενδύετε στον φόβο» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκηςαπάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το δίλημμα που έθεσε προηγουμένως περί «ελπίδας ή περιπέτειας», τονίζοντας πως κυβέρνηση επενδύει στον φόβο. «Μια Ελλάδα για όλους είναι ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Βορίδης και Μητσοτάκης προσπάθησαν να μας πείσουν ότι ευτυχώς που τους έχουμε. Από το 'Μητσοτάκης ή χάος' πήγατε στο 'Μητσοτάκης ή Ερντογάν'. Οι εκλογές, δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα. Τι είδους αναλύσεις είναι αυτές από τον υπουργό Δικαιοσύνης. Του είπατε και μπράβο, ανακηρύσσοντάς τον υποψήφιο βουλευτή. Σήμερα μας είπατε για «ελπίδα ή περιπέτεια». Ελπίδα είναι να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη; Ελπίδα στα ενοίκια; Ποτέ ξανά η χώρα δεν είχε να αντιμετωπίσει τέτοια στεγαστική πολιτική. Ελπίδα στην Υγεία; Γι’ αυτό πληρώνουμε τις υψηλότερες δαπάνες. Ελπίδα στους θεσμούς; Και τι δεν έχετε κάνει. Κάνατε παιχνίδια με τη Δικαιοσύνη, στήσατε παρακράτος υποκλοπών. Εξευτελίσατε μια ολόκληρη ΚΟ. Είναι απίστευτο. Ζητήματα κοινοβουλευτικής τάξης ο Βορίδης. Μας εγκαλεί για το άρθρο 86 που τον έσωσε.

Ποια ελπίδα δίνετε; Στο μόνο που επενδύετε είναι ο φόβος. Η κοινωνία θα πάει μπροστά. Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα», είπε αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της Βουλής και συνέχισε: «Το 2018 πόσο κόστιζε η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ σε 22% και 11% και η δέσμευσή σας για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου; Πόσο; Δεν βάζω τα υπόλοιπα. Αυτό να πείτε σήμερα που έχετε αφήγημα «πόσο κάνει;». Σίγουρα λιγότερα απ’ αυτά που είπατε το 2018. Τι είπατε πριν κατακτήσετε την εξουσία; Μόνο μεγάλα λόγια. Η αγοραστική δύναμη έχει καταρρεύσει. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Η παράταξη που πήγαινε στις Βρυξέλλες σε χαρτοπετσέτες. Η παράταξη που χρεοκόπησε την Ελλάδα και μετά μας λέγατε Ζάππεια. Ο κ. Βορίδης το ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Εσείς όχι. Αυτό δείχνει τι έχει κάνει και τι όχι η κάθε παράταξη.

Ακούσατε τον ελληνικό λαό, την αγωνία του, τον θυμό του και η αναθεώρηση για το άρθρο 86 είναι να παραμένει η ευθύνη στη Βουλή; Λέτε ότι «θέλουμε να πάμε μπροστά» και μία θητεία στον ΠτΔ. Ο πρώτος πρωθυπουργός που επέλεξε εν ενεργεία βουλευτή για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρθρο 110. Είπα φέρτε το τώρα να το ψηφίσουμε. Δεν το τολμήσατε. Για να αλλάξει η κουλτούρα του διαλόγου, το κομβικό άρθρο είναι το 110. Πολύ απλά δεν το θέλετε και μιλάτε και για το 16; Την απόφαση του ΣτΕ δεν τη διαβάσατε; Μας δικαιώνει απόλυτα. Η ΝΔ παραμένει αμετανόητη.

Η κοινωνία είναι μαζί μας με το άρθρο 86. Η κοινωνία θέλει να επιλέγεται η ηγεσία της Δικαιοσύνη χωρίς την πλειοψηφία στη Βουλή. Η κοινωνία δεν θέλει μη κρατικά πανεπιστήμια και όχι να μετατρέπετε τα κολλέγια σε πανεπιστήμια. Η κοινωνία θέλει αξιολόγηση και τη στηρίζουμε. Η Γερμανία, η Γαλλία, τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης που έχουν ιστορία έχουν άρση της μονιμότητας ή στηρίζουν τον ρόλο των δημοσίων υπαλλήλων; Αυτά είναι επικοινωνιακά παιχνίδια. Ο λαός θέλει προτάσεις και αλήθειες.

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Προτείναμε έναν άλλο δρόμο για όλους τους Έλληνες. Να αισθάνονται ότι η Δικαιοσύνη είναι για όλους, που μπαίνει ο άνθρωπος στο νοσοκομείο και θα βρει μια σοβαρή αντιμετώπιση. Μια Ελλάδα για όλους είναι ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές».

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«Όσα είπατε ήταν πρόσκληση στον Φλωρίδη να παραιτηθεί»

Ως άμεση πρόσκληση στον Γιώργο Φλωρίδη να παραιτηθεί χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης το περιεχόμενο της δευτερολογίας του Κυριάκου Μητσοτάκη που τον εγκάλεσε ότι εμπλέκει τα εθνικά θέματα με τη εσωτερική πολιτική.

«Φοβερό υποκριτικό ταλέντο. Να απολογηθεί το ΠΑΣΟΚ για τα όσα είπε ο κ. Φλωρίδης. Εγώ βλέπω ότι αυτά που είπατε ήταν στην πραγματικότητα μία άμεση πρόσκληση στον κ. Φλωρίδη για παραίτηση. Αυτός έπαιξε με τα εθνικά θέματα. Διλήμματα τέτοιας υπόστασης έβαλε αυτός. Όλα έχουν όριο. Γιατί δεν μιλάτε για το 19; Μιλάτε για το 98. Για σας μιλήστε. Αφήστε τα παλιά. Η ΝΔ του Μητσοτάκη να μας πείτε τι κάνει. Παρακράτος υποκλοπών δεν έφτιαξα. Δεν σώνω συνεργάτες με το άρθρο 86. Συγγενείς μου στο Μαξίμου δεν έβαλα. Παιχνίδια θεσμικής συμπεριφοράς όχι σε μένα. Τα έχετε κάνει όλα», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της δευτερολογίας του και συνέχισε: «Το 2018 όταν πήγατε στη ΔΕΘ και είπατε «καταργώ τον νόμο Κατρούγκαλο και θα μειώσω τον ΦΠΑ». Μόνο αυτά είναι όσο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Όσο κι αν προσπαθείτε, θέλετε βαρβάρους. Βαρβάροι δεν υπάρχουν, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ».

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