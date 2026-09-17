Χιλιάδες κενά καταγράφονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, την ώρα που το Υπουργείο Παιδείας μιλά για τη μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων της τελευταίας δεκαετίας και προαναγγέλλει 6.500 αναπληρωτές στη Β΄ φάση.

7.459 κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 1.366 μόνο στη Γ΄ Αθήνας. Και την ίδια ώρα το Υπουργείο Παιδείας μιλά για «κανονικότητα», πανηγυρίζει για τις προσλήψεις και προαναγγέλλει ακόμη 6.500 προσλήψεις αναπληρωτών στη Β΄ φάση. Κι όμως, χιλιάδες θέσεις εκπαιδευτικών εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αναγκών που έχουν καταγραφεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τα κενά ανέρχονται συνολικά σε 7.459.

Ένας αριθμός που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητος, ιδιαίτερα όταν αφορά τη βασική εκπαιδευτική διαδικασία και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Γ΄ Αθήνας με 1.366 κενά, ακολουθούμενη από την Α΄ Αθήνας με 762 και τον Πειραιά με 586. Με άλλα λόγια, μόνο στις τρεις συγκεκριμένες περιοχές καταγράφονται 2.714 κενές θέσεις, αριθμός που αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που αντιμετωπίζει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο λεκανοπέδιο. Και αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

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7.459 κενά: Ένας αριθμός που δεν χωρά σε πανηγυρισμούς

Η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έχουν επανειλημμένα αναδείξει τον αριθμό των προσλήψεων ως απόδειξη της προσπάθειας ενίσχυσης των σχολείων. Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έχει ανακοινώσει ότι στη Β΄ φάση θα προσληφθούν περίπου 6.500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, με στόχο μάλιστα η διαδικασία να γίνει νωρίτερα από τον συνήθη προγραμματισμό του τέλους Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, η υπουργός υπογράμμισε ότι φέτος πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών της τελευταίας δεκαετίας, με περίπου 30.000 εκπαιδευτικούς.

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Τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η ίδια, ολοκληρώθηκαν σχεδόν 5.300 μόνιμοι διορισμοί, ενώ από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 53.000 μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση. Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν το βασικό υπουργικό αφήγημα για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Όμως υπάρχει ένα κρίσιμο στοιχείο που δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Τα σχολεία εξακολουθούν να εμφανίζουν χιλιάδες κενά.

Η «κανονικότητα» θα κριθεί μέσα στις τάξεις

Η εικόνα δείχνει ότι οι ελλείψεις δεν αποτελούν πρόβλημα μίας συγκεκριμένης περιοχής. Εμφανίζονται τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια και τις νησιωτικές περιοχές. Από τη Γ΄ Αθήνας και τον Πειραιά μέχρι τις Κυκλάδες, τα Χανιά και το Ρέθυμνο, οι σχολικές μονάδες καλούνται να λειτουργήσουν ενώ σημαντικές ανάγκες παραμένουν προς κάλυψη. Δεν είναι «αριθμοί» είναι χαμένες ώρες διδασκαλίας που πρέπει να αναπληρωθούν το συντομότερο δυνατό. Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο ευαίσθητο στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη, όπου η έγκαιρη παρουσία του εκπαιδευτικού προσωπικού έχει ιδιαίτερη σημασία για τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών.

Η ίδια η υπουργός Παιδείας έχει αναγνωρίσει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά. Μιλώντας στην ΕΡΤnews, η Σοφία Ζαχαράκη εξήγησε ότι το σύστημα στελέχωσης είναι δυναμικό και ότι οι ανάγκες μεταβάλλονται ακόμη και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, λόγω μη αναλήψεων υπηρεσίας, αδειών και άλλων αλλαγών. «Πρέπει να μάθουμε να αντιδρούμε νωρίτερα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Καλή η παραδοχή αλλά κάπου εδώ πρέπει να σκεφτούμε ότι η σχολική χρονιά «τρέχει» ήδη και δεν θα έπρεπε να επισπεύσουμε την Β΄ φάση προσλήψεων αν εξαρχής υπήρχε βούληση το σχολείο να λειτουργεί όπως πρέπει και όχι με «μπαλώματα» και πρόωρη αποχώρηση λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών.

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Η συζήτηση για την «κανονικότητα» δεν μπορεί να περιορίζεται στο αν άνοιξαν τα σχολεία στις 11 Σεπτεμβρίου ή αν πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη πρώτη φάση προσλήψεων. Κανονικότητα σημαίνει εκπαιδευτικοί στις τάξεις, πλήρη προγράμματα, λειτουργικά ολοήμερα, κάλυψη της Παράλληλης Στήριξης και των αναγκών της Ειδικής Αγωγής και σχολικές μονάδες που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς να περιμένουν την επόμενη φάση προσλήψεων. Και όσο υπάρχουν χιλιάδες κενές θέσεις, η εικόνα παραμένει σύνθετη. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έχει κάθε λόγο να παρουσιάζει τους διορισμούς και τις προσλήψεις ως σημαντικές παρεμβάσεις. Όμως η κανονικότητα αποτυπώνεται μόνο στην καθημερινότητα των σχολείων. Εκεί όπου ο εκπαιδευτικός πρέπει να βρίσκεται απέναντι από τους μαθητές του. Και όσο απουσιάζει η συζήτηση για την «κανονικότητα» παραμένει ανοιχτή.

Η «ακτινογραφία» των κενών στην Πρωτοβάθμια

Στην κορυφή της καταγραφής βρίσκεται η Γ΄ Αθήνας με 1.366 κενά, ένας αριθμός που από μόνος του αποτυπώνει την έκταση του προβλήματος σε μία από τις μεγαλύτερες περιοχές της Αττικής. Ακολουθούν η Α΄ Αθήνας με 762 κενά και ο Πειραιάς με 586. Μόνο στις τρεις αυτές περιοχές καταγράφονται συνολικά 2.714 κενά. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά τρεις μεγάλες εκπαιδευτικές περιοχές του λεκανοπεδίου, όπου οι ανάγκες των σχολικών μονάδων είναι αυξημένες και η στελέχωση αποτελεί καθημερινό ζήτημα για εκπαιδευτικούς, διευθύνσεις και οικογένειες. Η εικόνα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην Αττική. Η Δυτική Αττική καταγράφει 389 κενά, τα Χανιά 307, οι Κυκλάδες 294, η Αχαΐα 283, η Χαλκιδική 263 και το Ρέθυμνο 240. Ακολουθούν η Κορινθία με 221, η Πέλλα με 210, η Εύβοια με 191, η Κέρκυρα με 190, η Καβάλα με 159, η Λάρισα με 133, ο Έβρος με 125 και η Πιερία με 122. Η γεωγραφική διασπορά των αναγκών δείχνει ότι το ζήτημα δεν αφορά μία μόνο Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα κενά εμφανίζονται σε διαφορετικές περιοχές, από μεγάλα αστικά κέντρα έως νησιωτικές και περιφερειακές περιοχές, δημιουργώντας ένα σύνθετο πρόβλημα στελέχωσης.

Πρόεδρος ΔΟΕ: «Παράλληλη Στήριξη και Ειδική Αγωγή πληρώνουν το τίμημα των κενών»

Τα στοιχεία της ΔΟΕ επιβεβαιώνουν τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νικόλας Βουρδουμπάς στην συνέντευξη Τύπου με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ υποστήριξε ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε για ακόμη μία φορά με σημαντικές ελλείψεις, κάνοντας λόγο για «συνειδητή πολιτική υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης» και για αντιμετώπιση της εκπαίδευσης ως «κόστους».Όπως τόνισε, τα κενά δεν αποτελούν απλώς αριθμητικό μέγεθος, αλλά «μορφωτικό πλήγμα» για τους μαθητές.

«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας έχουν ομολογήσει κυνικά, αυτές τις μέρες, ότι τα σχολεία ξεκινάνε με χιλιάδες κενά, θα πούμε και τα στοιχεία, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε αυτή τη στιγμή, και παρότι δεν είναι πλήρως συγκεντρωμένα από τις Διευθύνεις Εκπαίδευσης, φαίνεται ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν για όλο το Σεπτέμβριο με σχεδόν 10.000 κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» και πρόσθεσε πως: «Δεν είναι ένα στοιχείο κινδυνολογίας, ότι μιλάμε για σχεδόν 10.000 κενά, ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, ο μεγάλος χαμένος της φετινής χρονιάς είναι η παράλληλη στήριξη και η ειδική αγωγή όπου η κάλυψη δεν φτάνει είναι ούτε στο 50%.Τα στοιχεία που αυτές τις μέρες έχουμε συγκεντρώσει δεν είναι τα στοιχεία, με βάση τις θέσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, για το πώς φεύγουν και μπορούν να λειτουργούν τα σχολεία, είναι τα στοιχεία που μας δίνονται από τις Διευθύνεις Εκπαίδευσης, με βάση την πολιτική που εφαρμόζεται όλα αυτό το χρονικό διάστημα στην εκπαίδευση, δηλαδή την πολιτική των συγχωνεύσεων, των περικοπών, την πολιτική των υποχρεωτικών αναθέσεων σχολεία, μια προσπάθεια δηλαδή να περικοπούν όσο γίνεται τα κενά και να κρύβεται «λογιστικά» η πραγματική εικόνα».

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«Τα σχολεία χρειάζονται εκπαιδευτικούς στις τάξεις από την πρώτη ημέρα, όχι υποσχέσεις ότι θα φτάσουν έναν μήνα αργότερα»

«Οι 6.500 προσλήψεις αναπληρωτών που δηλώνει το Υπουργείο Παιδείας ότι θα κάνει στα τέλη Σεπτεμβρίου, σημαίνουν 6.500 κενά στα σχολεία σήμερα», υποστηρίζει η Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ασκώντας σκληρή κριτική στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου «Τα πράγματα είναι απλά», αναφέρει χαρακτηριστικά η παράταξη, υποστηρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να προσληφθούν στο τέλος του μήνα λείπουν ήδη από τις σχολικές αίθουσες. Για τους εκπαιδευτικούς, η κάλυψη των κενών δεν είναι υπόθεση που μπορεί να μετατίθεται εβδομάδες μετά την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η στελέχωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει ένα σχολείο με πλήρες πρόγραμμα και να μπορούν μαθητές, εκπαιδευτικοί και οικογένειες να οργανώσουν την καθημερινότητά τους. Η παράταξη κάνει λόγο για «πλασματική εικόνα κανονικότητας» και καταγγέλει ότι «οι εκπαιδευτικές ανάγκες δεν μπορούν να περιμένουν το τέλος Σεπτεμβρίου, ούτε τα κενά μπορούν να βαφτίζονται «ομαλή έναρξη» για να εξυπηρετηθεί η κυβερνητική επικοινωνιακή διαχείριση. Κάθε ημέρα καθυστέρησης έχει πραγματικές συνέπειες στη μόρφωση των παιδιών, στη λειτουργία των σχολείων και στον προγραμματισμό των οικογενειών. Ιδιαίτερα στην Ειδική Αγωγή, την Παράλληλη Στήριξη, τα Τμήματα Ένταξης και τις υποστηρικτικές δομές, η απουσία εκπαιδευτικών δεν αποτελεί μια απλή διοικητική εκκρεμότητα. Αποτελεί αποκλεισμό μαθητών από το δικαίωμα στην ισότιμη εκπαίδευση.Οι «πανηγυρισμοί», λοιπόν, περισσεύουν. Αυτό που απαιτείται είναι η άμεση κάλυψη όλων των πραγματικών κενών, σε μία φάση, με διαφάνεια και με βάση τις ανάγκες που δηλώνουν οι σχολικές μονάδες και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.»

Στα κάγκελα οι γονείς στο Περιστέρι: «Το πρώτο κουδούνι μάλλον χτύπησε σε ένα παράλληλο σύμπαν - Εκατοντάδες κενά στις τάξεις»

Με αιχμές για την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία του Περιστερίου και της Γ’ Αθήνας ξεκινά τη νέα σχολική χρονιά η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Περιστερίου που κάνει λόγο για εκατοντάδες κενά σε εκπαιδευτικούς, ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες και προβλήματα στη λειτουργία των ολοήμερων προγραμμάτων. Όπως καταγγέλλουν «έχουμε εκατοντάδες κενά σε εκπαιδευτικούς σε όλα ανεξαιρέτως τα σχολεία του Περιστερίου! 85 δάσκαλοι λείπουν σε όλη τη Γ’ Αθήνας. Βασικές ειδικότητες όπως αγγλικά, γυμναστική, μουσική, θεατρική αγωγή, εικαστικά, πληροφορική και άλλα που λείπουν από όλα τα σχολεία. Δεν έγινε καμία τοποθέτηση εκπαιδευτικού για μουσική, θεατρική αγωγή, εικαστικά και πληροφορική, ενώ τοποθετήθηκε μόλις 1 γυμναστής σε όλη τη Γ’ Αθήνας και προσλήφθηκε μόλις το 1/3 των απαραίτητων εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας. Σχολεία χωρίς σχολικούς νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Εκατοντάδες παιδιά χωρίς δάσκαλο παράλληλης στήριξης. 481 εκπαιδευτικοί λείπουν, που υπολογίζονται όχι με βάση την ανάγκη του κάθε παιδιού, αλλά με βάση την εγκύκλιο που προβλέπει 1 εκπαιδευτικό ανά τμήμα. Εκατοντάδες τμήματα με 25 και 27 παιδιά. Συγχωνεύσεις τμημάτων όπως στο 13ο ΓΕΛ και στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, αλλά και ανακατεύθυνση μετεγγραφών μαθητών σε όμορα ή άλλα σχολείο για να μην αναγκαστούν να σπάσουν υπεράριθμα τμήματα, όπως στο 2ο ΕΠΑΛ και το 18ο Δημοτικό.»

Πρόβλημα και με το Ολοήμερο

Μάλιστα τονίζουν δυσλειτουργίες και στο Ολοήμερο. « Πολλά σχολεία χωρίς ολοήμερο πρόγραμμα, ακόμα περισσότερα με λιγότερα από τα απαραίτητα τμήματα και η πλειοψηφία χωρίς πρωινή υποδοχή. Αυτή την πραγματικότητα μας επιβεβαίωσε και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας στην παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήσαμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μαζί με εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και άλλων Ενώσεων της Δυτικής Αθήνας. Η κυνική ομολογία ότι τα κενά δεν πρόκειται να καλυφθούν και ότι στην καλύτερη περίπτωση θα περιμένουμε τη δεύτερη φάση τοποθέτησης εκπαιδευτικών που αναμένεται για αρχές Οκτωβρίου(!)… για να δούμε πόσα κενά κι αν θα καλυφθούν, μόνο οργή μας προκαλεί. Διαβεβαιώνουμε όλους τους αρμόδιους ότι οι γονείς δε θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα! Θα διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο και μορφή το σχολείο που έχουν πραγματικά ανάγκη τα παιδιά μας! Δε θα συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση! Αν η κυρία Υπουργός τα βλέπει “όλα καλά”, ας μας απαντήσει μόνο σε ένα ερώτημα που τούτες τις ώρες βασανίζει εκατοντάδες εργαζόμενους γονείς: τι θα κάνουμε τα παιδιά μας από Δευτέρα που δεν θα υπάρχει Ολοήμερο; Να παραιτηθούμε από τις δουλειές μας ή να τα αφήσουμε στο δρόμο;»