Οι Θεολόγοι ζητούν από το υπουργείο Παιδείας πλήρη διαφάνεια στην καταγραφή και κάλυψη των κενών, καθώς και έλεγχο των αναθέσεων διδακτικών ωρών στις τάξεις.

Έντονη είναι η αντίδραση εκπαιδευτικών και ειδικότερα των Θεολόγων για την κατάσταση που, όπως υποστηρίζουν, διαμορφώνεται στα σχολεία σχετικά με τη διδασκαλία των Θρησκευτικών, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται τα κενά του κλάδου ΠΕ01, τα οποία, σύμφωνα με την «Ομάδα Θεολόγων», ανέρχονται συνολικά σε 347. Η ομάδα εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός των καταγεγραμμένων αναγκών παραμένει ακάλυπτος, παρά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Οι Θεολόγοι κάνουν λόγο για μια κατάσταση που δημιουργεί προβληματισμό ως προς την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και ζητούν από το υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καλυφθούν τα κενά και να μην παραμένουν διδακτικές ώρες χωρίς εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι καταγγελίες για τις αναθέσεις

Ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτει η «Ομάδα Θεολόγων» αφορά τις αναθέσεις διδακτικών ωρών του μαθήματος των Θρησκευτικών σε εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων. Όπως υποστηρίζουν, σε αρκετές χολικές μονάδες οι ώρες των Θρησκευτικών φέρεται να ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων, με ιδιαίτερη αναφορά στους φιλολόγους ΠΕ02. Η συγκεκριμένη πρακτική προκαλεί αντιδράσεις στους Θεολόγους, οι οποίοι ζητούν να υπάρξει πλήρης καταγραφή των αναθέσεων και να ελεγχθεί εάν αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, ζητούν να δοθούν σαφείς απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες σε κάθε σχολική μονάδα, αλλά και για το εάν έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες πριν από την ανάθεση των ωρών σε εκπαιδευτικούς διαφορετικής ειδικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις ώρες διδασκαλίας των Θρησκευτικών

Σύμφωνα με τους Θεολόγους, σε ορισμένα σχολεία παρατηρείται μείωση των διδακτικών ωρών του μαθήματος,με περιπτώσεις σχολείων όπου οι δύο εβδομαδιαίες ώρες περιορίζονται σε μία. Οι ίδιοι ζητούν να διαπιστωθεί εάν οι μειώσεις αυτές οφείλονται σε πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή εάν προκύπτουν από επιλογές των σχολικών μονάδων κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων.

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Ξεχωριστό κεφάλαιο στην παρέμβαση των Θεολόγων αποτελεί το μάθημα της Ηθικής, για το οποίο διατυπώνονται επίσης σοβαρές αιχμές. Η «Ομάδα Θεολόγων» ζητά να υπάρξουν σαφείς διευκρινίσεις σχετικά με το ποιοι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να διδάσκουν το συγκεκριμένο μάθημα και με ποιο καθεστώς πραγματοποιούνται οι σχετικές αναθέσεις. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μαθητές φέρεται να ενθαρρύνονται να επιλέξουν το μάθημα της Ηθικής αντί των Θρησκευτικών. Οι καταγγελίες αυτές, όπως σημειώνουν οι Θεολόγοι, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να διαπιστωθεί εάν πράγματι υπάρχουν τέτοιες πρακτικές και, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν, υπό ποιες συνθήκες εφαρμόζονται.

Ζητούν πλήρη έλεγχο και διαφάνεια

Μέσα από την παρέμβασή τους, οι Θεολόγοι ζητούν από το υπουργείο Παιδείας να υπάρξει πλήρης διαφάνεια τόσο στην καταγραφή των κενών όσο και στη διαδικασία κάλυψής τους. Ειδικότερα, ζητούν να δημοσιοποιηθούν με σαφήνεια τα πραγματικά κενά που υπάρχουν στον κλάδο ΠΕ01, οι ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο καλύπτονται οι διδακτικές ώρες στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμος Θεολόγος. Παράλληλα, ζητούν να ελεγχθούν οι αναθέσεις των Θρησκευτικών σε άλλες ειδικότητες και να διαπιστωθεί εάν αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Στόχος, όπως υποστηρίζουν, θα πρέπει να είναι η αποφυγή διαφορετικών πρακτικών από σχολείο σε σχολείο και η διασφάλιση ότι όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση στη διδασκαλία του μαθήματος με τους ίδιους όρους.

Με δεδομένο ότι παραμένουν εκατοντάδες κενά, οι Θεολόγοι στρέφουν πλέον το βλέμμα στη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Η «Ομάδα Θεολόγων» ζητά να δοθεί προτεραιότητα στην κάλυψη των 347 κενών που καταγγέλλει, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στα σχολεία.